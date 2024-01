La fin de contrat de Kylian Mbappé au PSG approche à grands pas, et la situation contractuelle du Français fais d’ores et déjà couler beaucoup d’encre, et beaucoup parler. Libre de négocier avec qui il le souhaite, le numéro 7 Rouge & Bleu semble agacer différents observateurs du football en France.

Depuis le 1er janvier 2024, Kylian Mbappé est libre de négocier avec le club de son choix si des discussions venaient à s’ouvrir. En effet, cette situation contractuelle est engendrée par sa fin de contrat qui arrive au mois de juin prochain. Dans ce contexte là, le numéro 7 du PSG semble discret et silencieux à ce sujet, une situation qui fait et fera beaucoup parler les observateurs du football en France, dont le journaliste et éditorialiste Daniel Riolo. Sur les antennes d’RMC au cours de l’émission l’After Foot, ce dernier a pointé du doigt le flou entretenu par Kylian Mbappé et son clan autour de son avenir, qui engendre un dépit autour de lui : « Ça m’est complètement égal qu’il reste ou qu’il parte. C’est bien s’il part, tant mieux pour lui si c’est son choix. C’est bien s’il reste et qu’il est dans un bon état d’esprit pour le PSG, surtout s’il joue à sa bonne place. Ce qui m’interpelle plus c’est à quel point les attitudes en France envers Mbappé sont en train de virer vers le dépit, une sorte de dépit amoureux. Il y a de plus en plus de gens qui ont une espèce d’attitude un peu négative vis-à-vis de lui parce qu’ils sont saoulés par son indécision. Ça a commencé cet été avec l’indécision et un comportement sur le terrain qui n’a pas toujours été exemplaire avec un décalage entre l’Equipe de France et le PSG. Qu’un type de ce niveau avec autant de qualités puisse susciter des réactions aussi stupides sur les réseaux sociaux où certains disent qu’il est nul… Que le dépit amoureux aille jusqu’à trouver quelqu’un moche seulement parce que sa communication, son attitude ne plaît pas, quand l’affect se casse à ce point-là, ce n’est pas bien« .

Si la communication autour de Kylian Mbappé a souvent été pointée du doigt, Daniel Riolo poursuit son analyse en allant dans ce sens là également : « Être entouré autant qu’il l’est, avoir autant de communicants, avoir un clan Mbappé pour arriver à ce que son image se soit autant dégradée, je pense que c’est un échec ! Son entourage devrait se ressaisir parce qu’entendre un type de la trempe de Duga dire je souhaite qu’il parte avec un dépit de dépit dans la voix, ce n’est pas bon signe« . Dans la foulée, le journaliste et éditorialiste pour RMC se mue en conseiller en communication de Kylian Mbappé : « Je lui dirais: ‘annonce ta décision dans une interview avant fin janvier’. S’il part au Real, il n’y a aucune raison qu’il ne fasse pas six bons mois au PSG avant de partir. Au contraire, ce serait un feu d’artifice. Je pense que les supporteurs le prendraient très bien parce qu’ils en ont marre de lambiner. Ça commence à saouler tout le monde. Je lui dirais: ‘parle, donne une interview, souris. Sur le terrain, retrouve une bonne attitude, dis clairement où tu veux jouer, fais-nous les six derniers mois le plus beaux que tu aies envie de faire et arrête de nous prendre la tête’ […] Mbappé participe à plein de choses caritatives et le problème, c’est que même ça, ça passe inaperçu. Arrête d’essayer de cacher. Je pense que c’est un problème de com. Je pense que le désir à son égard a diminué. Le problème, c’est qu’on n’est plus à l’époque des Rois aujourd’hui et qu’on n’aime pas ça« .