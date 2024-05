Le mercato estival du PSG sera sans aucun doute tributaire du dossier du remplaçant de Kylian Mbappé. Cependant, si son départ est désormais acté, il pourrait ne pas être le seul attaquant français à quitter le Paris Saint-Germain cet été, c’est en tous cas ce que laisse croire Daniel Riolo.

Alors que le PSG concluait sa saison de Ligue 1 Uber Eats sur la pelouse du FC Metz (victoire 0-2) ce dimanche soir, certains cadres manquaient à l’appel. En effet, absents du groupe de Luis Enrique pour ce déplacement au Stade Saint-Symphorien, Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé ont largement été aperçus dans des vidéos relayées sur les réseaux sociaux du coté de Cannes. Entre festivités et présence au festival du film, les deux champions du monde étaient laissés au repos. C’est en tous cas ce qu’a affirmé le technicien espagnol au micro de Canal + au sortir de la 34e et dernière journée de championnat, assurant qu’il n’y avait aucun soucis à voir deux joueurs au repos faire ce qu’ils veulent. Cependant, au micro de l’émission l’After Foot sur les ondes d’RMC, l’éditorialiste Daniel Riolo a une autre lecture : « Depuis Dortmund (l’élimination en 1/2 finale de C1 ; Ndlr), comme chaque année quand le PSG sort de la Ligue des Champions, la saison est terminée. En revanche, on a une petite nouveauté cette année. Au moment d’aller faire ton dernier match de championnat, des joueurs sont écartés, pourquoi pas, mais les mecs sont en vacances. Être écartés et t’afficher en vacances avec reprise de l’entraînement mardi … . On va me dire, comme Mbappé est en rupture avec le club depuis des mois … . De toute façon, il ne s’entraîne plus depuis des semaines et des semaines. La situation de Mbappé est claire depuis pas mal de temps, on l’a bien compris« , a-t-il analysé. Cependant, Daniel Riolo évoque le cas d’Ousmane Dembélé de manière plus tranchée.

« En revanche, je me prépare à un départ d’Ousmane Dembélé cet été« , a-t-il déclaré, en soulignant que le potentiel départ de l’ancien du FC Barcelone n’est pas lié à celui de Kylian Mbappé : « Non indépendamment, parce que Luis Enrique n’en veut plus« , avant de poursuivre : « Mbappé, on a compris, c’est la rupture. Mais que Dembélé soit sur des vidéos, qu’on le voit faire la fête à Cannes, c’est absolument anormal. C’est déjà anormal pour Mbappé mais c’est la rupture depuis des mois. Plus il pourra donner une mauvaise image et être à l’envers par rapport à ce qu’il faut, plus il le fera. En revanche, Dembélé est encore sous contrat, il est censé rester et vient d’arriver. Il est censé représenter un cadre pour l’année prochaine. Au moment de la dernière journée de championnat, il n’est pas sur place, ce qui est très étonnant. Pourquoi il n’est pas sur place, même pas sur le banc ? Depuis Dortmund, il a joué à peine une demi-heure, pourquoi? Être à Cannes alors qu’il s’est fait mal, ce serait encore pire mais je ne crois pas (qu’il soit blessé ; Ndlr). En plus, il est filmé sur ces vidéos que tout le monde a vues. Je me prépare à un départ de Dembélé. De toute façon, Luis Enrique ne le kiffe pas des masses« , a-t-il conclu, toujours sur les ondes d’RMC.