PSG – Décisif ces dernières semaines, Vitinha a retrouvé des couleurs

Véritable chef d’orchestre de son équipe depuis quelques saisons, le milieu du PSG, Vitinha, a retrouvé des couleurs ces dernières semaines dans le système de jeu de Luis Enrique.

Depuis quelques semaines, le PSG enchaîne les succès. Cette série de victoires coïncide avec le retour en grande forme de Vitinha. Véritable métronome de l’équipe parisienne, l’international portugais enchaîne les matchs depuis quelques saisons et a logiquement connu une baisse de régime ces derniers mois. Mais depuis quelques semaines, le milieu de 26 ans a retrouvé des couleurs.

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Une parenthèse enchantée avec le Portugal

Pour preuve, ses deux dernières grandes prestations en Ligue des champions face à Manchester City (4-2) et au FC Barcelone (4-2). Deux grosses affiches au cours desquelles il est parvenu à trouver le chemin des filets. « Vitinha est non seulement de retour, mais il revient au sommet de sa forme. Celle qui en faisait, avant le déplacement à l’Etihad, le joueur de l’entrejeu le plus efficient en Ligue des champions depuis plus d’un an en termes de passes réussies (1 703), de passes cassant une ligne (327) et de ballons récupérés (106) », rapporte Le Parisien. Pourtant, les statistiques du Portugais ne disent pas tout de son importance dans le jeu de Luis Enrique. L’ancien joueur du FC Porto a la capacité de déséquilibrer l’organisation adverse grâce à ses courses vers l’avant et sa lecture du jeu. Le numéro 17 des Rouge & Bleu est devenu un métronome indispensable dans le système de Luis Enrique. Il est d’ailleurs le joueur de champ le plus utilisé depuis le début de la saison avec 946 minutes disputées, devant Willian Pacho (874 minutes) et Achraf Hakimi (832 minutes).

Avec Maghnes Akliouche, il est le seul joueur à avoir disputé toutes les rencontres depuis la finale de la Supercoupe d’Europe contre Aston Villa (2-1), le 12 août dernier. Cependant, l’international portugais a joué 238 minutes de plus que la recrue estivale. De plus, Vitinha a participé aux quatre victoires du Portugal durant la trêve internationale et en a profité pour inscrire son premier but en sélection. « Une cadence infernale qui explique peut-être pourquoi l’ancien de Porto est un moment apparu émoussé, traînant, lors de rendez-vous pourtant à sa portée, d’inhabituelles erreurs techniques et un manque de clairvoyance qu’on lui avait rarement connu. » Mais cette coupure internationale a également offert une parenthèse enchantée au double champion d’Europe. « Une véritable bouffée d’oxygène au regard des copies rendues face à Barcelone ce mardi, mais aussi à Manchester City la semaine précédente », conclut le quotidien francilien.