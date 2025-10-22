PSG : Découvrez le classement du centre de formation dans le monde

Le CIES a classé les centres de formation du monde entier. La publication de celui-ci a été faite aujourd’hui et le Paris Saint-Germain est le premier club français à y figurer.

Le Centre International d’Etude du Sport (CIES) publie régulièrement des études autour du sport et du football. Chaque année, l’entité classe les meilleurs centres de formation au monde et c’est chose faite ce mercredi 22 octobre. Le clubs formateurs sont « définis comme les premières équipes au sein desquelles les footballeurs ont joué au moins trois ans entre les saisons de leur 15ème et 21ème anniversaires (comprises)« , comme le relate le CIES sur son site officiel. Ce dernier évoque également les critères du classement : « Selon un indice de formation prenant en compte le nombre de footballeurs formés, le niveau de leurs clubs d’emploi de la dernière année et les minutes dans des matchs officiels lors de ce même laps de temps« . Dans ce classement, le Paris Saint-Germain, premier club français à y figurer, est à la 19e position. L’Olympique Lyonnais, 34e, est le deuxième club français ) être classé, devant le Stade Rennais, 44e.

Le top 20 du classement

SL Benfica

FC Barcelone

River Plate

Ajax Amsterdam

Boca Juniors

Sporting Portugal

Dinamo Zagreb

Defensor SC

Real Madrid

Vélez Sarsfield

Crvena Zvezda

Sao Paulo

Dynamo Kyiv

SC Corinthians

CR Flamengo

CA San Lorenzo

Club Nacional

SE Palmeiras

Paris Saint-Germain

Atlético Nacional

Pour retrouver le classement complet sur une base de 49 championnats dans le monde, rendez-vous sur le site du CIES : ici.