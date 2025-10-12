PSG – Dembélé a présenté son Ballon d’Or à Évreux

L’attaquant du PSG, Ousmane Dembélé, a profité de ce dimanche ensoleillé pour présenter son Ballon d’Or à Évreux, la ville de son enfance.

Ce dimanche 12 octobre 2025 était un jour attendu par la ville d’Évreux. Après avoir vécu son enfance dans cette commune de Normandie, le numéro 10 du PSG a présenté son Ballon d’Or en ce dimanche ensoleillé, trois semaines après son sacre.

« À chaque moment difficile vous avez été ma force »

Attendu par près de 3 500 personnes sur le parvis de l’hôtel de ville, l’international français n’a pas oublié ses racines, lui qui est devenu pour certains le symbole de la ville. Le maire, Guy Lefrand, lui a notamment remis une médaille. « Cette médaille, c’est la médaille de la ville en reconnaissance pour les services rendus, pour donner une belle image de la ville, pour des services accomplis dans le milieu associatif ou professionnel. Cette médaille aujourd’hui, elle est gravée au nom d’Ousmane. Il n’y en a qu’une, il n’y en aura qu’une. Je la remets très rarement, mais aujourd’hui je suis vraiment heureux de la remettre à Ousmane », a déclaré l’édile auprès de RMC Sport.

Après quelques minutes d’attente, le héros de la journée s’est présenté sous les acclamations du public à 17h30, avant de tenir un discours : « Merci au maire d’Evreux. Son discours m’a fait penser à Jacques Chirac en 1998 (rires). J’ai grandi dans cette ville, c’est exceptionnel d’avoir grandi à Evreux. À chaque moment difficile vous avez été ma force. J’essaie toujours de passer vous voir pour faire un coucou. Mon enfance ici a été exceptionnelle, que ce soit au quartier de la Madeleine ou différents clubs », a déclaré l’attaquant parisien. Le maire a également tenu à saluer l’image renvoyée par ce sacre : « Beaucoup de grands sportifs et de grands footballeurs sont issus d’Évreux mais le Ballon d’or, le plus grand joueur du monde ici à Evreux, c’est extraordinaire, pour la population c’est une reconnaissance. Il y a de l’amour aujourd’hui entre la population d’Évreux et Ousmane Dembélé. » Désormais, Ousmane Dembélé s’apprête à retrouver la compétition, lui qui est absent des terrains depuis début septembre en raison d’une blessure aux ischio-jambiers.

💬 « C’est exceptionnel d’avoir grandi ici. C’est un honneur. Vous avez été ma force »



Ousmane Dembélé acclamé par le public pour son retour à Evreux avec son Ballon d’Or#BFM2 pic.twitter.com/y9N4WqqRKg — BFMTV (@BFMTV) October 12, 2025

🥇Voici la médaille d’honneur qui sera remise ici par le maire de la ville d’Evreux à Ousmane Dembélé #DEMBÉLÉ #PSG pic.twitter.com/tt3tBgpQrz — La Source Parisienne (@lasource75006) October 12, 2025