PSG – Dembélé et Doué quittent le rassemblement des Bleus

Sortis sur blessure lors de la victoire de l’équipe de France face à l’Ukraine (0-2), les attaquants du PSG, Désiré Doué et Ousmane Dembélé, quittent le rassemblement des Bleus.

Cette première trêve internationale de la saison n’a pas épargné le PSG. Alors que Fabian Ruiz n’a pas pris part au rassemblement avec l’Espagne en raison d’une gêne musculaire, le staff parisien allait surveiller avec crainte l’état physique de ses joueurs durant cette coupure internationale. Et malheureusement, deux autres Parisiens vont revenir plus vite que prévu à Paris.

Déjà touché physiquement la semaine passée, Ousmane Dembélé a été victime d’une gêne musculaire à l’ischio-jambiers de la cuisse droite. Et il n’est pas le seul Parisiens à avoir subi un pépin physique. En effet, Désiré Doué a été victime d’un coup au mollet lors de la victoire face à l’Ukraine. Et comme le rapporte L’Equipe, Le Parisien et RMC Sport, les deux offensifs du PSG ont quitté le rassemblement des Bleus et ne participeront pas au match face à l’Islande mardi prochain, dans le cadre des qualifications à la Coupe du monde 2026.

Titulaire face à l’Ukraine, Désiré Doué avait cédé sa place à Ousmane Dembélé à la pause. « Il y a un petit ressenti à un mollet. Au fil de la première mi-temps, il sentait que ça durcissait un petit peu. Pas de risque », avait expliqué Didier Deschamps après la rencontre. Le numéro 14 des Rouge & Bleu avait quitté le stade en boitant légèrement tout comme le meilleur buteur parisien. Une bien mauvaise soirée pour le PSG et ses supporters.