PSG – Dembélé va faire le voyage avec le groupe pour la Coupe du monde des clubs

Blessé à la cuisse, Ousmane Dembélé va tout de même faire le voyage aux Etats-Unis avec le groupe du PSG pour la Coupe du monde des clubs.

Pour ses débuts à la Coupe du monde des clubs, le PSG devra se passer de son meilleur buteur Ousmane Dembélé. Blessé avec la France durant la trêve internationale, le numéro 10 du PSG souffre d’une lésion au quadriceps de la jambe gauche et devrait être absent entre deux et trois semaines. De quoi lui faire manquer la phase de groupes des Rouge & Bleu, qui affronteront l’Atlético de Madrid (15 juin), Botafogo (19) et le Seattle Sounders FC (23).

Dembélé va poursuivre sa rééducation aux Etats-Unis

Mais Ousmane Dembélé va bien effectuer le voyage aux Etats-Unis avec ses partenaires ce mardi matin, comme le rapporte L’Equipe. L’attaquant de 28 ans va poursuivre sa rééducation et ses soins dans les installations américaines. Les Parisiens vont séjourner à Irvine (Californie) où ils s’installeront sur le campus de l’université locale. Toujours présents avec leur sélection, Willian Pacho et Marquinhos rejoindront leurs coéquipiers directement sur place après leur dernier match de qualification pour la Coupe du monde 2026. Le premier entraînement des champions d’Europe est programmé le mercredi à 11h30, heure locale (20h30, heure française), au Crawford Field. Une séance sera organisée chaque matin jusqu’à la première rencontre face à l’Atlético de Madrid. « Luis Enrique devrait accorder à ses joueurs des plages de repos quotidiennes afin d’éviter une forme d’enfermement comparable à celle vécue lors des grandes compétitions internationales », conclut L’E.

