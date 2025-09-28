PSG – Dembélé va poursuivre sa rééducation au Qatar

Actuellement absent suite à une blessure aux ischio-jambiers droits depuis début septembre, Ousmane Dembélé va continuer sa rééducation loin du Campus PSG.

Avec l’hécatombe de blessures qui touche actuellement l’effectif de Luis Enrique, le staff médical parisien se montre précautionneux avec les joueurs parisiens. Et cela concerne notamment son Ballon d’Or 2025, Ousmane Dembélé.

Dembélé va profiter des infrastructures d’ASPETAR

Blessé aux ischio-jambiers de la jambe droite avec l’équipe de France le 5 septembre dernier lors de la victoire face à l’Ukraine, le numéro 10 du PSG continue de soigner sa blessure. Et dans un point médical, le club parisien a apporté quelques précisions. « Dans le cadre de son processus de rééducation, Ousmane Dembélé se rendra à ASPETAR, à Doha, cette semaine », a communiqué le PSG. Ce passage au Qatar n’est pas lié à un souci dans son processus de reprise, précise de son côté le journaliste de RMC Sport, Arthur Perrot. L’attaquant de 28 ans pourra notamment profiter des infrastructures sur place. Pour rappel, le retour à la compétition d’Ousmane Dembélé est prévu après la trêve internationale d’octobre.