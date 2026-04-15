PSG – Des nouvelles rassurantes pour Nuno Mendes et Doué

Sortis sur blessure face à Liverpool, Désiré Doué et Nuno Mendes devraient rapidement retrouver la compétition avec le PSG.

Plus de peur que de mal pour le PSG. Après une nouvelle qualification brillante pour les demi-finales de la Ligue des champions, le club de la capitale a malheureusement vu deux de ses joueurs sortir sur blessure lors du match retour face à Liverpool ce mardi soir : Désiré Doué et Nuno Mendes.

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Un coup pour Doué, petite gêne pour Nuno Mendes

Une frayeur sans conséquence dans ce sprint final haletant qui attend les Rouge & Bleu. Au lendemain de cette rencontre face aux Reds, le club de la capitale a communiqué sur ses deux joueurs via un point médical. Les deux Parisiens devraient rapidement retrouver la compétition. Victime d’un choc au genou droit, Désiré Doué restera en soins ces deux prochains jours avant de retrouver ses coéquipiers à l’entraînement collectif. Concernant Nuno Mendes, il souffre d’une petite gêne à la cuisse droite, qui l’obligera à rester en salle pendant les deux prochains jours. Une excellente nouvelle pour le PSG et Luis Enrique.

Le point médical du PSG

Victime d’un choc au genou droit lors du match contre Liverpool , Désiré Doué restera en soins ces deux prochains jours avant de reprendre l’entraînement collectif.

, restera en soins ces deux prochains jours avant de reprendre l’entraînement collectif. Nuno Mendes souffre d’une petite gêne à la cuisse droite. Il effectuera des soins et un travail en salle ces deux prochains jours.

🚨 Nuno Mendes souffre d’une « petite gêne à la cuisse droite », annonce le PSG. Il effectuera des soins + un travail en salle ces 2 prochains jours.



Désiré Doué restera aussi en soins ces 2 prochains jours avant de reprendre l’entraînement collectif.



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