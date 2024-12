PSG – Des tensions entre Luis Enrique et les joueurs ?

Nommé entraîneur du PSG à l’été 2023 pour mener à bien le nouveau projet, le management de Luis Enrique commence à agacer certains joueurs parisiens.

Le PSG a vécu une semaine très compliquée. Battu en Ligue des champions sur la pelouse du Bayern Munich (1-0) mardi dernier, les Parisiens n’ont pas pu faire mieux qu’un match nul face au FC Nantes (1-1) hier soir. De quoi frustrer grandement quelques supporters parisiens. Mais pas seulement. En effet, comme le rapporte RMC Sport, des tensions existent également entre Luis Enrique et certains joueurs du vestiaire.

Barcola frustré par Luis Enrique

Les choix du technicien espagnol ont encore surpris avant le match de C1 face aux Bavarois mardi dernier. « Ce n’est ainsi pas la première fois qu’il livre sa composition à son équipe au dernier moment. Les choix de jeu sont parfois surprenants au regard de ce qui a été travaillé dans la semaine aux entraînements. Même si le coach comprend bien où il veut aller, il a pu parfois perdre ses joueurs. » Certains parisiens trouvent les décisions de Luis Enrique injustes et des échos commencent à remonter au sein du club. « Tout le monde n’est pas solidaire avec ce que fait Luis Enrique. » Pour exemple, Fabian Ruiz commence à être crispé des choix de son compatriote et est mécontent de la façon dont les choses se déroulent. Un autre joueur pourrait aussi commencer à s’agacer. Il s’agit de Presnel Kimpembe, absent des compétitions depuis 18 mois en raison de sa rupture du tendon d’Achille en février 2023. « Luis Enrique va le gérer comme tous les autres joueurs. Une méthode qui pourrait ne pas être la plus réfléchie par rapport à l’historique au club et le vécu d’un membre très important du vestiaire parisien. » Si le coach de 54 ans a été choisi comme le meneur de ce nouveau projet, son omnipotence commence à agacer au sein du club, lui qui « a fait en sorte d’avoir à diriger une équipe où il est maître de tout. »

De son côté, Foot Mercato apporte également ses informations sur les tensions naissantes dans le vestiaire parisien et notamment entre Luis Enrique et Bradley Barcola. Le meilleur buteur de Ligue 1 affiche quelques difficultés ces dernières semaines. Une baisse de régime qui pourrait s’expliquer par sa relation distendue avec son coach, d’après FM. « De plus en plus en décalage avec ce que lui demande son coach, Barcola exprime désormais une frustration de plus en plus grandissante en interne, et ce malgré les récentes prises de parole du technicien parisien, visant à protéger son joueur. » L’international français commence à moins apprécier la rigidité du coach espagnol. De quoi remettre en cause l’avenir de l’ailier de 22 ans au PSG, sous contrat jusqu’en 2028 ? Toujours selon Foot Mercato, des discussions pour une prolongation ont été entamées ces dernières semaines mais sont actuellement en stand-by.