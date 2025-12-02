PSG : Désiré Doué de retour plus tôt que prévu ?

Le 29 octobre dernier, sur le terrain du FC Lorient, le PSG a perdu deux points (1-1) et Désiré Doué. Le numéro 14 parisien a été victime d’une lésion de grade 3 à la cuisse droite. Si son retour à la compétition a été annoncé pour le début de l’année 2026, celui-ci pourrait se faire plus tôt que prévu.

En ce début de saison 2025 / 2026, le PSG a été touché par une vague de blessure incluant la lésion de grade 3 à la cuisse droite de Désiré Doué. Le retour à la compétition de ce dernier est programmé pour le début de l’année 2026. Cependant, selon les dernières indiscrétions du Parisien, l’ancien du Stade Rennais « semble finalement récupérer plus vite que prévu« . Aucune précipitation du côté du Paris Saint-Germain ou de Désiré Doué, mais le numéro 14 du club de la capitale « semble pourtant sur le chemin d’un retour aux affaires avant la fin 2025« . Sur le calendrier du champion d’Europe, le mois de décembre sera chargé, et ne manquera pas d’opportunité pour Désiré Doué de retrouver la compétition.

Calendrier du PSG en décembre

Samedi 16/12 : PSG / Stade Rennais

Mercredi 10/12 : Athletic Bilbao / PSG

Samedi 13 / 12 : FC Metz / PSG

Mercredi 17 / 12 : Finale Coupe Intercontinentale

Dimanche 21 / 12 : Vendée Fontenay Foot / PSG