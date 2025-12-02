PSG : Désiré Doué de retour plus tôt que prévu ?
Le 29 octobre dernier, sur le terrain du FC Lorient, le PSG a perdu deux points (1-1) et Désiré Doué. Le numéro 14 parisien a été victime d’une lésion de grade 3 à la cuisse droite. Si son retour à la compétition a été annoncé pour le début de l’année 2026, celui-ci pourrait se faire plus tôt que prévu.
En ce début de saison 2025 / 2026, le PSG a été touché par une vague de blessure incluant la lésion de grade 3 à la cuisse droite de Désiré Doué. Le retour à la compétition de ce dernier est programmé pour le début de l’année 2026. Cependant, selon les dernières indiscrétions du Parisien, l’ancien du Stade Rennais « semble finalement récupérer plus vite que prévu« . Aucune précipitation du côté du Paris Saint-Germain ou de Désiré Doué, mais le numéro 14 du club de la capitale « semble pourtant sur le chemin d’un retour aux affaires avant la fin 2025« . Sur le calendrier du champion d’Europe, le mois de décembre sera chargé, et ne manquera pas d’opportunité pour Désiré Doué de retrouver la compétition.
Calendrier du PSG en décembre
- Samedi 16/12 : PSG / Stade Rennais
- Mercredi 10/12 : Athletic Bilbao / PSG
- Samedi 13 / 12 : FC Metz / PSG
- Mercredi 17 / 12 : Finale Coupe Intercontinentale
- Dimanche 21 / 12 : Vendée Fontenay Foot / PSG