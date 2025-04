PSG : Désiré Doué en course pour le but du mois de mars en Ligue 1

Le PSG brille ces derniers mois sur le plan collectif avec de bons résultats. En même temps, les individualités du groupe de Luis Enrique surfe sur cette vague de positivité pour dresser des bilans statistiques étincelants ou brûler la rétine en faisant trembler les filets de la plus belle des manières.

A l’occasion de la 24e journée de Ligue 1, le PSG recevait le LOSC au Parc des Princes le 1er mars dernier. Une rencontre face à une excellente équipe du championnat, qui précédait la réception de Liverpool pour la manche aller des huitièmes de finale de Ligue des Champions. Face aux Dogues, les hommes de Luis Enrique font forte impression en menant 4-0 dès la 37e minute de jeu, grâce à des réalisations de Bradley Barcola, Marquinhos, Ousmane Dembélé et enfin Désiré Doué. Le score final était de 4-1, et un mois plus tard, le but du numéro 14 parisien est en lice pour être élu but du mois de mars en Ligue 1. Servi en retrait par Ousmane Dembélé à l’entrée de la surface de réparation, Désiré Doué envoi une frappe décroisée du droit en pleine lucarne, gardien en vogue du championnat de France, Lucas Chevalier est battu et ne peut rien faire.

En lice pour ce titre honorifique du but du mois de mars 2025 en Ligue 1, Désiré Doué est en concurrence avec Djaoui Cissé (Stade Rennais) pour son but face au MHSC, Ernest Nuamah (OL) pour son but face à l’OGCN, Andrey Santos (RCSA) pour son but face au TFC et enfin Justin Bourgault (SB29) pour son but lui aussi face au TFC. Pour voter pour votre but favori, rendez-vous sur le lien suivant : ici.