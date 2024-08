En plein mercato estival, le Paris Saint-Germain reprendra du service dans quelques jours. En effet, au programme de ce mois d’août : deux rencontres amicales et deux matchs de championnat.

Entre les Jeux Olympiques de Paris 2024 et le mercato, le Paris Saint-Germain s’apprête à reprendre du service. Les entraînement ayant repris depuis le 15 juillet dernier sous les ordres de Luis Enrique, les Parisiens disputeront deux matchs amicaux ce mois d’août afin de se préparer pour la reprise du championnat. Le premier d’entre eux se jouera en Autriche le 7 août face à Sturm Graz, puis le second en Allemagne à la RedBull Arena le 10 août face au RB Leipzig. Après ces deux rendez-vous amicaux, la Ligue 1 reprendra ses droits. La première journée pour le PSG se jouera sur la pelouse du Havre le 18 août, et la J2 au Parc des Princes face à Montpellier le 25 août.