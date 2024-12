PSG – Deux Titis ont également prolongé leur contrat

Désireux de s’appuyer sur son groupe actuel pour les saisons à venir, le PSG a entamé une grande vague de prolongations aussi bien avec ses cadres que ses jeunes.

Si le PSG va s’appuyer sur les prochains mercato pour améliorer son groupe, la direction parisienne compte aussi construire le futur avec les joueurs de l’effectif actuel. En attendant l’officialisation de la prolongation de contrat de Luis Enrique, plusieurs cadres de l’effectif vont prochainement prolonger leur aventure chez les Rouge & Bleu.

Naoufel El Hannach et Yoram Zague ont prolongé

D’après L’Equipe, le PSG va faire une annonce groupée de plusieurs prolongations de contrat. Comme annoncé, Achraf Hakimi, Vitinha et Nuno Mendes ont paraphé un nouveau contrat ces dernières semaines. Et ils ont été accompagnés par deux Titis qui côtoient le groupe professionnel. Toujours selon le quotidien sportif, il s’agit de Yoram Zague (juin 2027) et Naoufel El Hannach (juin 2026). Si la durée de ces nouveaux contrats n’a pas été précisée, « ils devraient tous faire partie de l’officialisation prévue par le club avant la fin de l’année », conclut L’E.