PSG : Donnarumma / Chevalier, pour Jérôme Alonzo, le club a perdu au change

Depuis son arrivée au PSG, Lucas Chevalier est pointé du doigt par de nombreux observateurs. Sur les antennes d’RMC, l’ancien portier parisien, Jérôme Alonzo, a estimé que le club de la capitale a perdu au change en se séparant de Gianluigi Donnarumma pour le Français.

Les critiques ne cessent de tomber sur Lucas Chevalier depuis son arrivée au Paris Saint-Germain, et la dernière rencontre en date face au LOSC (1-1) ne vient pas arranger les choses. En effet, le club de la capitale tenait sa victoire jusqu’à la 85e minute de jeu et la frappe d’Ethan Mbappé sur laquelle le gardien de but français du PSG ne parvient pas à se déployer correctement. A ce sujet, l’ancien portier du Paris Saint-Germain, Jérôme Alonzo, s’est exprimé sur les antennes d’RMC : « La première chose sur ce match là, est-ce que vous considérez ça comme une erreur ? Moi non. L’exploit est faisable, mais bon Beraldo a le droit de contrer un ballon une fois dans l’année. Dans sa perception de l’action Lucas Chevalier pense que Beraldo va intervenir, et on sent bien qu’il a un petit temps de retard« , défend Jérôme Alonzo, avant d’étayer son propos avec une photographie plus large que la 7e journée de Ligue 1.

« Il y a aussi la perception qu’on a de ce que va être Lucas Chevalier au PSG. Si on parlait en terme de chapeau. Est-ce que tu met Chevalier en chapeau 1 ? Chapeau 1 avec Donnarumma, Neuer, Courtois, Maignan … C’est un très bon gardien, mais il n’est pas chapeau 1. Donc tu remplaces peut-être aujourd’hui le meilleur gardien du monde, dans une des meilleures équipes du monde, et on te dit ‘il faut que tu fasses mieux, mais un peu différemment’« , s’est exclamé Jérôme Alonzo pour l’émission Rothen S’enflamme. Le retraité désormais consultant a poursuivi : « Pour moi aujourd’hui c’est un gardien qui est moins fort que Donnarumma, donc on peut pas s’attendre à ce qu’il fasse plus d’exploits que Donnarumma qui était depuis six mois le meilleur gardien au monde. Donc oui je pense qu’en qualité, Paris a perdu au change, mais qu’à l’avenir peut-être que le paris va être gagnant« .