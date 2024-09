Absent lors des deux derniers matches du PSG, le portier italien, Gianluigi Donnarumma, a effectué son retour à l’entraînement ce lundi.

Avec 5 victoires et 1 match nul, le PSG réussit pour l’instant son début de saison. Mais avec le rythme effréné de ce calendrier 2024-2025, les Rouge & Bleu auront besoin de toutes leurs forces vives pour les prochaines échéances. En plus des habituels absents (Lucas Hernandez, Presnel Kimpembe et Gonçalo Ramos), Luis Enrique a dû se passer de quelques éléments supplémentaires ces derniers jours comme Marco Asensio et Gianluigi Donnarumma. Mais concernant le portier parisien, son retour à la compétition est imminent.

À lire aussi : Le PSG travaille pour une prolongation de Donnarumma

Donnarumma de retour pour PSG / Rennes ?

Victime d’une gêne musculaire à la cuisse droite après la victoire face au Stade Brestois (3-1) le 14 septembre dernier, l’international italien avait manqué les rencontres face à Girona (1-0) en Ligue des champions et le Stade de Reims (1-1) en Ligue 1. L’occasion parfaite pour Matvey Safonov d’effectuer ses premiers pas sous ses nouvelles couleurs. Mais, le Russe retrouvera prochainement son rôle de doublure. En effet, via ses réseaux sociaux, le portier de 25 ans a annoncé son retour sur les terrains d’entraînement, alors que le reste de ses coéquipiers étaient au repos ce lundi. Un retour qui arrive au bon moment pour les Rouge & Bleu avec la réception du Stade Rennais en fin de semaine (27 septembre) et le déplacement sur la pelouse d’Arsenal en Ligue des champions le 1er octobre prochain.