PSG – Donnarumma n’a toujours pas digéré la faute de Benzema

Le 9 mars 2022, le PSG avait été éliminé par le Real Madrid en huitièmes de finale de la Ligue des champions. Une action entre Karim Benzema et Gianluigi Donnarumma avait beaucoup fait parler. Presque trois ans après, le gardien du PSG n’a toujours pas digéré.

Lors de la saison 2021-2022, le PSG avait affronté le Real Madrid en huitièmes de finale de la Ligue des champions. Après une victoire dans les dernières secondes à l’aller, les Parisiens se déplaçaient au Santiago Bernabeu le 9 mars 2022. Après avoir ouvert le score par l’intermédiaire de Kylian Mbappé, le PSG va voir Karim Benzema s’offrir un triplé en quinze minutes, qui a permis au Real de se qualifier. Mais l’un des buts de l’international français a fait polémique.

« J’aurais dû rester à terre

En effet, Karim Benzema avait bousculé Gianlugi Donnarumma alors que le gardien du PSG avait mis du temps à dégager. L’arbitre n’avait pas sifflé faute et avait accordé le but à l’ancien Lyonnais. Presque trois ans après, l’international italien n’a toujours pas digéré cette action. « Je vais te dire une chose, j’ai moi aussi commis une erreur, j’aurais dû rester à terre. Pourquoi je te dis ça ? À partir du moment où il ne siffle pas et que Benzema marque son but, il n’y a aucune chance qu’il revienne sur sa décision et annule le but au Bernabéu, avec ce public en fusion, jamais de la vie l’arbitre annule le but, lance le gardien du PSG dans le podcast Viva El Futbol. La seule chose que j’aurais dû faire selon moi, c’était de rester à terre, mais bon… ça m’est resté là, en travers de la gorge. »