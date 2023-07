PSG : Donnarumma raconte le calvaire qu’il a vécu

Le gardien de but du PSG a été victime d’un cambriolage dans la nuit de jeudi à vendredi cette semaine. Gianluigi Donnarumma n’a, en ce sens, pas participé à la rencontre amicale face au Havre (victoire 2-0) mais prend bien part au voyage au Japon pour la tournée estivale. L’Italien est revenu sur cette soirée d’enfer qu’il a vécu avec sa compagne.

Comme souvent, les footballeurs sont souvent la cible des cambrioleurs. Si les joueurs du PSG n’y échappent pas, c’est cette fois-ci Gianluigi Donnarumma qui a été touché par le phénomène. En effet, dans la nuit de jeudi à vendredi cette semaine, l’Italien a reçu une bien malheureuse visite à son domicile. Dans les colonnes du média transalpin Libero Quotidiano, le gardien de but du Paris Saint-Germain a livré le récit détaillé de ce triste épisode : « J’ai eu très peur pour Alessia (sa compagne ; NDLR). J’ai été immobilisé et elle a été obligée de remettre tout ce que nous avions de valeur. Trouve des gens à la maison à 3h00 du matin, je pense que c’est la pire sensation que l’on puisse ressentir. Je ne peux pas entrer dans trop de détails, les enquêtes sont en cours, et je vais maintenant à la police française pour essayer de reconstituer tout ce qu’il s’est passé avec eux« , a-t-il confié avant de poursuivre sur la suite de son quotidien et quelques détails du moment.

« Ce matin, ma fiancée et moi avons dû quitter l’appartement pour permettre aux investigations de se faire, et nous avons temporairement séjourné dans un hôtel« , a déclaré Gianluigi Donnarumma. Le portier du Paris Saint-Germain s’est ensuite livré, pour Libero Quotidiano, sur le déroulée du cambriolage : « Il y avait beaucoup de peur, mais encore plus qu’il pouvait arriver quelque chose à Alessia. J’étais impuissant, ligoté, je ne pouvais rien faire. Ensuite, je ne parle pas si bien français et il était difficile d’expliquer à ces gens où tout était. Et c’était Alessia, toujours très effrayée, avec eux. Des moments vraiment avec une terreur profonde, surtout pour elle. La peur qu’ils puissent lui faire du mal« . A noter que, malgré ce malheureux épisode, Gianluigi Donnarumma s’est tenu à disposition du club et de Luis Enrique pour le Japan Tour 2023. En ce sens, l’Italien sera bien du voyage ce samedi pour le pays du soleil levant.