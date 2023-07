Après sa première et unique saison au PSG, Christophe Galtier devrait officiellement être licencié par ses dirigeants. En effet, le technicien français n’a jamais su convaincre dans le jeu, dans gestion du vestiaire Rouge & Bleu mais aussi de l’environnement Paris Saint-Germain.

En préparation de la saison 2023/2024, le PSG se montre actif sur le marché des transferts et sur le dossier de l’entraîneur. Si aucune officialisation n’est tombée pour le moment, cela ne devrait plus tarder. Cependant, en début de journée ce mardi 4 juillet, nos confrères du Parisien ont affirmé que Christophe Galtier n’était plus le coach du Paris Saint-Germain, dans l’attente, seulement, de la communication de la nouvelle.

Il existe d’autres échos sur ce dossier. En effet, notre confrère Julien Froment, journaliste pour France Bleu Paris, affirme qu’il n’existe toujours pas d’accord entre le PSG et Christophe Galtier pour le départ du technicien français. « La fumée blanche » est attendue dans les prochaines heures. RMC Sport va dans le même sens, en affirmant, selon l’entourage de l’ancien coach du LOSC, que « l’issue devrait être officialisée prochainement ». Toujours dans l’entourage de Christophe Galtier, « les discussions s’accélèrent« . Si les deux parties sont restées sans contact pendant 10 jours, les dirigeants parisiens ont « véritablement engagé les négociations« .