PSG : Eddy Doué, cousin de Désiré, continue de crever l’écran en jeune

Le Paris Saint-Germain est réputé pour son centre de formation prolifique. Après l’arrivée remarquée de Désiré Doué, c’est son cousin, Eddy Doué, qui commence à faire sensation dans les équipes de jeunes du club de la capitale. Ce milieu défensif surdoué impressionne par sa maturité et sa polyvalence, au point de capter l’attention de l’encadrement parisien. Il représente clairement l’une des meilleures promesses du PSG pour les années à venir.

Arrivé au Paris Saint-Germain en provenance de l’USL Dunkerque en 2024, Eddy Doué, né en 2005, a rapidement démontré un potentiel hors norme. Son parcours au sein du centre de formation se déroule sans accroc, et ses performances ne passent pas inaperçues. Le jeune joueur s’impose comme un élément incontournable des équipes jeunes du club de la capitale grâce à une capacité exceptionnelle à récupérer le ballon et à organiser le jeu depuis le milieu de terrain. Son positionnement en tant que milieu défensif est crucial, mais il excelle aussi par sa polyvalence, capable de s’adapter à plusieurs schémas tactiques. Ce niveau de performance constant lui a d’ailleurs permis d’être régulièrement appelé en sélection nationale, soulignant son statut parmi les meilleurs espoirs français de sa génération.

Un profil complet qui séduit les observateurs du PSG

Ce qui distingue Eddy Doué, au-delà de sa technique, c’est sa force mentale et son sens du jeu particulièrement développé. Les observateurs au Campus PSG louent sa capacité à lire les situations, à anticiper les passes adverses et à se projeter rapidement vers l’avant. Certains n’hésitent pas à le comparer à des joueurs professionnels déjà établis pour sa vision du jeu et sa maturité tactique.

Malgré l’ombre de son cousin, Désiré Doué, qui a lui rejoint le PSG en provenance du Stade Rennais, Eddy parvient à tracer son propre chemin avec brio. Son leadership discret sur le terrain et son engagement sans faille font de lui un leader naturel dans les catégories jeunes, un atout précieux pour le développement de son équipe.

Contrat professionnel et avenir au sein du groupe élite

Les excellentes prestations d’Eddy Doué ont logiquement incité les dirigeants du Paris Saint-Germain à agir rapidement. En effet, s’il est aujourd’hui sous contrat jusqu’en juin prochain, le joueur de 19 ans pourrait rapidement se voir proposer un contrat professionnel, mais aussi se faire une place dans le groupe de Luis Enrique. Quand on connaît la passion de ce dernier et son staff pour les jeunes joueurs et leur évolution, ajouté à cela sa récente performance face à Chelsea (U21) en International Premier League et les besoins que pourraient avoir dans son équipe le technicien espagnol, Eddy Doué frappe aujourd’hui à la porte du groupe professionnel.

L’objectif principal d’Eddy Doué sera d’intégrer progressivement le groupe professionnel. Sous l’œil attentif du staff technique de l’équipe première, ses prochaines apparitions dans les matchs de jeunes seront scrutées, avec l’espoir de le voir très prochainement fouler les pelouses du Parc des Princes. Le PSG tient entre ses mains un véritable joyau, et l’histoire des cousins Doué ne fait que commencer à Paris.