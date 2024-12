PSG : En 2024, une muraille qui a faibli

L’année 2024 s’achève pour le PSG, l’heure du bilan. Pour commencer, la première ligne : le gardien de but. Un poste qui a rarement été assurance tous risques sous les cieux parisiens, et qui continue d’être une interrogation.

En 2021, le PSG recrute Gianlui Donnarumma, tout récent champion d’Europe avec l’Italie, et arrivé en fin de contrat avec l’AC Milan. L’occasion pour le club de la capitale de pouvoir se targuer d’avoir un un gardien de but de haut standing, pour la succession d’un Keylor Navas en pleine bourre. Dans une concurrence avec le portier costaricain sous les ordres de Mauricio Pochettino, Gianluigi Donnarumma devient le titulaire avec l’arrivée de Christophe Galtier, et se voit retirer une certaine pression. Une bonne nouvelle ? Pas si sur. En effet, c’est à ce moment que l’Italien d’aujourd’hui 25 ans semble perdre ses moyens, et montre davantage sa fragilité notamment lors des grands rendez-vous. En effet, si en Ligue 1 Gianluigi Donnarumma est deux fois gardien de l’année (2022 et 2024) aux Trophées UNFP, sur la scène européenne les soirées sont plus compliquées, à l’image des rencontres cette saison face à Arsenal ou encore l’Altético Madrid. Ainsi, pour la seconde partie de l’année civile 2024, le PSG a opté pour le recrutement de Matvey Safonov. Le portier russe pose ses bagages à Paris au cours du mercato estival et s’avère être une réelle alternative à Gianluigi Donnarumma. S’il affirme ne pas avoir signé pour être remplaçant, à la mi-saison l’ancien de Krasnodar compte 8 rencontres toutes compétitions confondues, pour 3 clean-sheets. Si le temps de jeu n’est pas des plus conséquent, les performances des deux gardiens de but ont eu un réel impact auprès des dirigeants du Paris Saint-Germain. En effet, selon les derniers échos de la presse, en fin de contrat en juin 2026, Gianluigi Donnarumma aurait vu ces dernières semaines les discussions pour un nouveau bail être mises de côté.

Les informations à ce sujet sont unanimes : les performances récentes de Gianluigi Donnarumma ne sont pas en adéquation avec l’augmentation de salaire réclamée. En Espagne chez nos confrères de Relevo, on évoque même un possible départ lors du mercato estival 2025, à un an de la fin de son contrat, si aucune prolongation n’est signée d’ici là. Un flou contractuel qui image parfaitement la situation du gardien de but au PSG. Si le club de la capitale a rarement pu compter sur une stabilité à ce poste, l’histoire retiendra que l’année 2024 est dans la continuité, en témoigne la situation du gardien titulaire, qui semble bousculé par son remplaçant, et remis en question par ses dirigeants. Reste à savoir comment le dossier se décantera, et la gestion qu’aura le PSG. Confiance ou repartir à zéro ?