Blessé depuis le 16 août à la cheville, Gonçalo Ramos se rapproche peu à peu d’un retour à l’entraînement collectif. Le Portugais a déjà refoulé les pelouses du Campus PSG.

Après une saison 2023-2024 où il aura réussi à montre le maximum de ses capacités malgré un temps de jeu assez faible (14 buts et 2 passes décisives en 40 matches), Gonçalo Ramos voulait profiter du départ de Kylian Mbappé pour s’affirmer comme un titulaire en puissance à la pointe de l’attaque parisienne. Titulaire lors du premier match de la saison face au Havre (1-4) et auteur d’une passe décisive, l’attaquant portugais a rapidement quitté ses partenaires après 20 minutes jeu en raison d’une blessure à la cheville. Un pépin physique qui a nécessité une opération et une absence de plus de trois mois de compétition.

Et alors qu’il était toujours en période de rééducation, comme mentionné dans le dernier point médical datant du 1er novembre, Gonçalo Ramos a fait un pas supplémentaire vers un retour à la compétition. En effet, le PSG a partagé une vidéo de l’attaquant portugais via ses réseaux sociaux. On peut voir l’ancien du SL Benfica refouler les pelouses du Campus PSG et retoucher le ballon lors quelques exercices individuels. La prochain étape sera le retour à l’entrainement collectif. Son retour à la compétition pourrait intervenir fin novembre ou début décembre. Une bonne nouvelle et une solution offensive supplémentaires pour Luis Enrique à l’approche des rendez-vous européens importants encore au programme.