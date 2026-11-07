PSG / ESTAC : Vers onze remanié… avec des surprises ?!

Ce samedi soir (21h05), le PSG reçoit Troyes au Parc des Princes avec un onze titulaire qui s’annonce inédit et (très) remanié.

Avant la trêve internationale de novembre, le PSG souhaite poursuivre son sans faute depuis 2 mois et 3 jours. Impressionnant depuis sa dernière défaite toutes compétitions confondues contre l’AS Monaco le 4 septembre dernier (1-2), le club de la capitale impressionne désormais en L1 et en C1 en étant leader dans les deux compétitions. L’objectif de la soirée pour les hommes de Luis Enrique : Décrocher une onzième victoire consécutive, et pour cela, le club parisien devra composer avec de nombreuses absences. L’entraineur devrait ainsi aligner un onze de départ particulièrement remanié.

Un onze inédit pour le PSG ?

Pour cette dernière rencontre avant la trêve internationale, Luis Enrique va devoir revoir ses plans. Et pour cause, le technicien espagnol sera privé de plusieurs éléments importants de son effectif. Ousmane Dembélé, Maghnes Akliouche, Nuno Mendes, Marquinhos et Khvicha Kvaratskhelia sont tous forfaits sur blessure, tandis qu’Achraf Hakimi sera laissé au repos. De quoi contraindre l’entraîneur parisien à procéder à plusieurs changements, aussi bien en défense que dans le secteur offensif. Selon Le Parisien, Matvey Safonov devrait débuter dans les buts, derrière une défense composée de Warren Zaïre-Emery, Ilya Zabarnyi, Lucas Hernandez et Lucas Digne. Au milieu, Dro Fernández et João Neves accompagneraient Lucas Beraldo, tandis que le trio offensif serait constitué de Ferran Torres, Senny Mayulu et Mika Godts. Une équipe largement remaniée, avec plusieurs joueurs qui pourraient profiter de cette rencontre pour se montrer.

La composition probable du PSG selon Le Parisien : Safonov – Zaïre-Emery, Zabarnyi, Hernandez, Digne – Beraldo, Dro Fernández, João Neves – Ferran Torres, Mayulu, Godts.

De son côté, le journal L’Équipe imagine aussi un très large turnover avec le même onze titulaire au coup d’envoi à la seule différence, la présence de Fabian Ruiz à la place de Joao Neves dans le coeur du jeu.

La composition probable du PSG selon L’Équipe : Safonov – Zaïre-Emery, Zabarnyi, Hernandez, Digne – Beraldo, Dro Fernández, Fabian Ruiz – Ferran Torres, Mayulu, Godts.

Une chose est certaine, le PSG présentera un visage inhabituel face à Troyes. Malgré les nombreuses absences, les Parisiens auront pour objectif de poursuivre leur série de victoires et de conserver leur place de leader avant la trêve internationale.