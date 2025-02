PSG : Et les deux Titi d’Or de l’année sont …

Comme chaque année, l’association Titis du PSG décerne le Titi d’Or, récompensant le meilleur élément du centre de formation parisien. Aujourd’hui, sur le site officiel de la capitale, la récompense dans la catégorie masculine et féminine a été décernée.

Depuis 2007 (2019 pour les féminines), le Titi d’Or est décerné aux meilleurs joueurs du centre de formation du PSG. Pour l’année 2024, c’est Ibrahim Mbaye qui remporte le trophée. Le natif de Trappes (78), qui est aujourd’hui âgé de 17 ans, s’est gravir les échelons avec des réussites marquantes pour son début de carrière. En effet, l’ailier a dans premier temps fait sa place avec les U19 du PSG, avec un titre de champion de France à la clé. En Equipe de France, Ibrahim Mbaye a remporté le tournoi de Montaigu avec les Bleuets, en étant élu meilleur joueur de la compétition. Dans la foulée, le titi parisien intègre le groupe professionnel sous la houlette de Luis Enrique, et devient le plus jeune joueur de l’histoire du club à disputer un match officiel, titulaire lors de la 1ère journée de Ligue 1 face au Havre (victoire 1-4). Ces dernières semaines, le joueur a été récompensé en signant son premier contrat professionnel avec son club formateur avec lequel il est désormais lié jusqu’en juin 2027. Sur le site officiel des Titis du PSG, Ibrahim Mbaye a livré son impression.

« C’est fou ! Je suis extrêmement touché par cette distinction qui est chaque année très prisée par l’ensemble des Titis du centre de Formation. Être élu par l’ensemble de mes coéquipiers montre qu’ils m’apprécient pour le footballeur et la personne que je suis. Je tiens à les remercier ainsi que l’ensemble des staffs. Inscrire mon nom à ce prestigieux palmarès me rend très heureux. Je vis un rêve éveillé depuis plusieurs mois. Je vais tout faire pour être à la hauteur de cette nomination comme le font si bien mes prédécesseurs Warren et Senny« .

Image : psg.fr

« Cette récompense ? une source de motivation supplémentaire ! »

Pour le centre de formation des féminines du PSG, c’est Alyssa Fernandes qui remporte le Titi d’Or. La gardienne de but de 19 ans évolue en Rouge & Bleu depuis 2020 et a réalisé ses premiers pas en professionnelle en 2024. L’international U19 française a elle aussi accordé sa première réaction au site officiel des Titis du PSG : « Je suis très touchée de recevoir cette prestigieuse distinction, d’autant plus qu’elle m’est décernée suite aux votes de l’ensemble de mes coéquipières, ce qui est encore plus gratifiant. Cette récompense arrive juste après la signature de mon premier contrat professionnel au club, c’est une source de motivation supplémentaire qui va m’aider à relever les prochains défis. Je vais tout faire pour être à la hauteur de ce trophée en donnant le meilleur de moi-même sous le maillot rouge et bleu !« .

Pour l’élection du Titi d’Or masculin, les 60 joueurs du centre de formation on voté, accordant 218 points à Ibrahim Mbaye, qui devance Mahamadou Sangaré et ses 124 points, puis Axel Tape et ses 78 points. Pour la catégorie féminine, Alyssa Fernandes a elle récolté 112 points de la part des 33 joueuses du centre de formation, devançant ainsi Ornella Graziani et ses 72 points, puis Katia Imarazene et ses 60 points.

Sur son site officiel, le Paris Saint-Germain conclu : « Le Paris Saint-Germain et l’association des Titis du PSG rendent un nouvel hommage à Abdelaziz Barrada, premier lauréat du Titi d’Or en 2007« . Pour rappel, l’ex-international marocain nous a tragiquement quitté le 24 octobre 2024 à l’âge de 35 ans.

Palmarès masculin

2024 : Ibrahim Mbaye

2023 : Senny Mayulu

2022 : Warren Zaïre-Emery

2021 : Ayman Kari

2020 : Arnaud Kalimuendo

2019 : Tanguy Nianzou Kouassi

2018 : Arthur Zagré

2017 : Yacine Adli

2016 : Moussa Diaby

2015 : Odsonne Edouard

2014 : Jean-Kévin Augustin

2013 : Kingsley Coman

2012 : Kingsley Coman

2011 : Hervin Ongenda

2010 : non-attribué

2009 : Alphonse Areola

2008 : Hervin Ongenda

2007 : Abdelaziz Barrada

Palmarès féminin

2024 : Alyssa Fernandes

2023 : Naolia Traoré

2022 : Océane Toussaint

2021 : Manssita Traoré

2020 : Hawa Sangaré

2019 : Vicki Becho