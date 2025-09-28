PSG – Examens médicaux ce lundi pour Vitinha et Kvaratskhelia

Sortis sur blessure face à l’AJ Auxerre ce samedi, les deux joueurs du PSG, Vitinha et Khvicha Kvaratskhelia, en sauront plus sur leur indisponibilité ce lundi.

Une victoire au goût amère pour le PSG. Ce samedi, les champions de France en titre se sont imposés sans forcer face à l’AJ Auxerre (2-0) dans le cadre de la 6e journée de Ligue 1. Un succès qui permet à l’équipe de Luis Enrique de reprendre la tête du championnat. Mais le gros point noir de la soirée ont été les sorties sur blessure de Vitinha et Khvicha Kvaratskhelia. Une mauvaise nouvelle à quelques jours du déplacement sur la pelouse du FC Barcelone en Ligue des champions (1er octobre).

À lire aussi : PSG / Auxerre – Les notes des Parisiens dans la presse

Optimisme autour de Vitinha

Si un doute subsistait autour de la sortie du Portugais à la demi-heure de jeu, Luis Enrique a confirmé en conférence de presse d’après-match que son milieu de terrain avait ressenti une gêne et qu’aucun risque n’a été pris. Concernant le Géorgien, il se tenait le haut de la cuisse et a dû céder sa place à la pause. Et il faudra encore patienter pour connaître les indisponibilités des deux Parisiens. En effet, comme le rapporte le journaliste de RMC Sport, Arthur Perrot, les examens médicaux sont programmés demain. Les deux joueurs profitent du jour de repos accordé par Luis Enrique et son staff à l’ensemble du groupe ce dimanche. Pour rappel, Marquinhos, João Neves, Fabian Ruiz, Ousmane Dembélé et Désiré Doué étaient absents face à l’AJA en raison de pépin physique.

De son côté, Le Parisien confirme qu’un point précis sera fait ce lundi. Mais à ce stade, les nouvelles ne sont pas alarmantes concernant Vitinha et « le club pense pouvoir récupérer mercredi, à Barcelone. » En revanche pour Khvicha Kvaratkshelia, sa présence reste incertaine pour l’instant. « Une nouvelle course contre-la-montre vient, en effet, de démarrer pour l’ancien Napolitain qui avait montré sa capacité à récupérer extrêmement vite il y a dix jours en disputant un match de haute voltige face à Bergame », rappelle LP.