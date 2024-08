PSG : Fabian Ruiz de retour à l’entraînement

Après presque un mois son sacre de champion d’Europe avec l’Espagne, Fabian Ruiz fait son retour au Campus PSG. Le milieu de terrain de La Roja a été accueilli comme il se doit par ses coéquipiers parisiens.

Le 14 juin dernier, c’est onze joueurs du PSG qui démarraient leur Euro 2024. Un mois plus tard, le 14 juillet, il n’en restait qu’un : Fabian Ruiz. Le milieu de terrain espagnol a remporté son le championnat d’Europe avec La Roja et a bénéficié en conséquence de jours de repos supplémentaires. Ce vendredi 9 août, le joueur de 28 ans a effectué son retour au Campus PSG un peu plus de trois semaines après la reprise du groupe de Luis Enrique. Sur les images partagées par le Paris Saint-Germain sur son compte Instagram, on y voit une haie d’honneur de ses coéquipiers pour le numéro 8 parisiens, un trophée d’honneur remis des mains de Luis Campos, mais également une nouvelle coupe de cheveux. Fabian Ruiz semble avoir opté pour une chevelure plus … légère.

🔙👋 @FabianRP52 😄



Notre champion d'Europe espagnol est de retour au Campus PSG ! 🔴🔵 pic.twitter.com/jfv4Al6Gxu — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) August 9, 2024 X : @PSG_inside

Si Fabian Ruiz a été l’objet de quelques rumeurs sur ce mercato estival 2024, il reste sous contrat avec le PSG jusqu’en 2027, soit pour les trois prochaines saisons. Au niveau auquel l’Espagnol a évolué durant l’Euro 2024, il pourrait rendre de très bons services au Paris Saint-Germain dans les prochains mois.