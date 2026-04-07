Fabian ruiz
Image : psg.fr

PSG – Fabian Ruiz ne se sent pas encore prêt à jouer

Photo de Guillaume De Freitas Guillaume De Freitas7 avril 2026

Absent des terrains depuis le 20 janvier dernier en raison d’une blessure au genou, Fabian Ruiz ne sait pas encore quand il va rejouer avec le PSG. Il ne se sentirait pas encore prêt à jouer.

Pièce maîtresse du milieu de terrain du PSG aux côtés de Vitinha et Joao Neves, Fabian Ruiz n’a plus joué avec le club de la capitale depuis le 20 janvier dernier et le match de phase de ligue de la Ligue des champions contre le Sporting. À plusieurs reprises, Luis Enrique a expliqué qu’il fallait encore attendre un peu pour voir l’international espagnol faire son retour sur les terrains. Selon Loïc Tanzi, journaliste spécialiste du PSG pour L’Equipe, Fabian Ruiz ne rejouera pas tant qu’il a des douleurs. 

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« Tant qu’il a mal et qu’il a des douleurs, il ne veut pas jouer »

« Il y a une certitude, c’est ce qu’il dit et qu’il répète, que tant qu’il a mal et qu’il a des douleurs, il ne veut pas jouer. La moindre petite douleur, il ne veut pas s’entraîner. On pensait la semaine dernière qu’il allait revenir contre Toulouse en Ligue 1 pour ensuite pouvoir jouer contre Liverpool, ce n’a pas été le cas, rappelle le journaliste dans l’émission L’Equipe de Greg sur la Chaîne L’Equipe. Luis Enrique dit que tout le monde est content. Peut-être que lui l’est, mais au PSG, il y a des gens qui ne sont pas contents. Ils se posent des questions. Sur les images il n’y a plus rien, il n’y a que les sensations du joueur aujourd’hui qui ne se sent pas de s’entraîner, de jouer. » 

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Photo de Guillaume De Freitas Guillaume De Freitas7 avril 2026

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