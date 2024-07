PSG : Faute de tournée estivale, le club travaille sur un match amical en Autriche

A l’approche de la reprise de l’entraînement, les contours de la préparation estivale du PSG restent à définir. Si la tournée estivale a été annulée et le Trophée des Champions reporté, le club e la capitale travaillerait actuellement sur un match amical en Autriche.

Entre l’Euro 2024, les Jeux Olympiques 2024 à Paris et la reprise du championnat programmée pour le week-end du 16 août prochain, le PSG ne s’envolera pas pour une tournée estivale initialement prévue en Chine. De l’autre côté, trop occupé à trouver un diffuseur à l’approche du début de l’exercice 2024/2025, la LFP semble avoir abandonné l’organisation du Trophée des Champions, et le traditionnel premier match de la saison en France a donc été reporté. Ainsi, la préparation et la reprise du PSG est chamboulée. C’est dans ce contexte que selon les dernières indiscrétions de nos confrères du Parisien, le club de la capitale travaillerait actuellement sur l’organisation de plusieurs matchs amicaux. Le premier qui se dessine devrait se disputer en Autriche face à Sturm Graz au début du mois d’août : « Pour l’heure, rien n’est encore acté et les prochains jours permettront de confirmer la tenue de l’événement« , précise Le Parisien sur son site internet.