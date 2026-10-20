PSG / FC Barcelone – Annoncez votre pronostic

Ce mardi soir (21 heures, Canal Plus Foot), le PSG reçoit le FC Barcelone en Ligue des champions. Les Parisiens voudront réaliser la passe de trois contre les Barcelonais.

Pour son troisième match de la phase de ligue de la Ligue des champions, le PSG reçoit – au Parc des Princes – le FC Barcelone. Après avoir remporté ses deux premiers matches contre le Slovan Bratislava (6-1) et Manchester City (2-4), le club de la capitale voudra réaliser la phase de trois devant son public face aux Barcelonais. Pour ce choc, Luis Enrique doit faire sans Nuno Mendes ni Alessandro Longoni. Pour remplacer le latéral gauche portugais, le coach du PSG devrait aligner Warren Zaïre-Emery.

Pour le reste de l’équipe, ce devrait être du classique avec Matvey Safonov dans les buts, Achraf Hakimi dans le couloir droit de la défense, une charnière centrale Marquinhos-Willian Pacho. Au milieu de terrain, Vitinha devrait être associé à João Neves et Fabián Ruiz. Désiré Doué, Ousmane Dembélé et Khvicha Kvaratskhelia occuperaient l’attaque. Un peu moins de deux heures avant le coup d’envoi, comment sentez-vous cette rencontre entre le PSG et le FC Barcelone ? Partagez votre pronostic dans les commentaires. Samedi après-midi, le PSG s’est imposé sur la pelouse de Strasbourg (1-3) lors de la septième journée de Ligue 1. Un score annoncé ici par Patangus, RONNIE DEDIO, coridon, Paristoujours, kitousan, jerm1 et bibifuck. Bravo à eux !