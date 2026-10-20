PSG / FC Barcelone – Les compositions officielles

Ce mardi soir, le PSG reçoit le FC Barcelone lors de la troisième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions. Un peu plus d’une heure avant ce choc, les deux coachs ont dévoilé leurs équipes de départ.

Un peu moins d’une semaine après sa victoire contre Manchester City (2-4), le PSG retrouve la Ligue des champions ce mardi soir avec la réception – au Parc des Princes – du FC Barcelone dans le cadre de la troisième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions. Pour ce choc, Luis Enrique doit faire sans Nuno Mendes, victime d’une lésion à la cuisse gauche contre Strasbourg ce week-end. Le latéral gauche portugais manquera plusieurs semaines de compétition. Pour le remplacer, trois joueurs semblaient tenir la corde. Lucas Digne, Lucas Hernandez et Warren Zaïre-Emery.

Lucas Hernandez pour remplacer Nuno Mendes

Et le coach du PSG a décidé d’aligner Lucas Hernandez dans ce couloir gauche de la défense. L’international français accompagne Achraf Hakimi, Marquinhos et Willian Pacho en défense. Annoncé comme possible remplaçant de Nuno Mendes, Warren Zaïre-Emery démarre ce choc sur le banc. Ce quatuor est aligné devant Matvey Safonov, qui garde les buts parisiens. Pour son milieu de terrain, Luis Enrique a décidé d’aligner le trio João Neves, Vitinha, Fabián Ruiz. Enfin, Désiré Doué, Ousmane Dembélé et Khvicha Kvaratskhelia occupent l’attaque.

Feuille de match Paris Saint-Germain / FC Barcelone

Troisième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions – Stade : Parc des Princes – Horaire : 21 heures – Diffuseur : Canal+ – Arbitre principal : Michael Oliver – Arbitres assistants : Stuart Burt et James Mainwaring – Quatrième arbitre : Robert Jones – VAR : Marco Di Bello et Daniele Chiffi