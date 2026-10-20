PSG / FC Barcelone – Les notes des joueurs parisiens

Ce mardi soir, le PSG s’est imposé contre le FC Barcelone lors de la troisième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions. Désiré Doué et Lucas Hernandez ont fortement brillé.

C’était le match que tout le monde attendait. Ce mardi soir, le PSG recevait – au Parc des Princes – le FC Barcelone pour le compte de la troisième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions. Dans un match qui a répondu aux attentes, le PSG s’est imposé pour s’offrir un trois sur trois lors de cette phase de ligue (4-2). Titulaire dans les buts du PSG, Matvey Safonov a encore réalisé une prestation solide avec plusieurs arrêts très importants, même s’il aurait pu faire mieux sur le premier but du Barça, lui qui n’a pas eu la main assez ferme sur la frappe d’Espart. Ce soir, la défense a été très solide. Marquinhos n’a jamais été pris en défaut, réussissant à couvrir à deux reprises des départs en profondeur des attaquants espagnols. Sorti sur blessure, on ne connaît pas encore la gravité de sa blessure. À ses côtés, Willian Pacho a très certainement réalisé son meilleur match de la saison. Le numéro 51 du PSG a été très solide dans ses duels et n’a pas hésité à donner son corps à la science avec cette intervention devant Fermín López qui lui a mis, involontairement, les crampons sur la tête. Passeur décisif sur le but de Fabián Ruiz, Achraf Hakimi a aussi été très performant ce soir. Le latéral droit marocain a été solide défensivement et a apporté offensivement, comme à son habitude. Il aurait pu marquer mais est tombé sur un bon Joan Garcia dans les buts.

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La masterclass de Lucas Hernandez face à Lamine Yamal

Titularisé à la surprise générale dans le couloir gauche de la défense du PSG, Lucas Hernandez a peut-être réalisé la meilleure performance depuis son arrivée à Paris. Opposé à Lamine Yamal, l’international français a été impérial et a éteint l’international espagnol. Il a ponctué sa prestation d’un but important sur corner qui a permis au PSG de se relancer après la première égalisation barcelonaise. Il a été solide dans les duels et n’a pas hésité à presser haut et fort Lamine Yamal pour l’empêcher de pouvoir jouer son jeu. En attaque, Désiré Doué a encore une fois brillé. Parisien le plus dangereux, l’ancien Rennais a marqué le premier but de la rencontre d’une frappe dont il a le secret. Il a aussi été passeur décisif. Au milieu de terrain, Vitinha a encore une fois réalisé une très grande partie. L’international portugais a été le métronome du jeu parisien et a permis au PSG de ne pas gamberger après l’égalisation de Lamine Yamal. A ses côtés, João Neves a réalisé une très grande rencontre. Passeur décisif sur le but de Désiré Doué après une interception de la tête, il a récupéré plusieurs ballons chauds et a été un poison pour le porteur de balle barcelonais. Il a très certainement réalisé son meilleur match de la saison ce soir.