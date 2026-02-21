PSG / FC Metz – Le groupe parisien avec quatre absents

Ce samedi soir (21h05, Ligue 1 +), le PSG reçoit le FC Metz lors de la 23e journée de Ligue 1. Quelques heures avant ce match, Luis Enrique a dévoilé son groupe avec quatre absents.

Avant de retrouver l’AS Monaco en barrage retour de la Ligue des champions pour tenter de valider son billet pour les huitièmes de finale, le PSG retrouve le Parc des Princes ce samedi soir avec la réception du FC Metz dans le cadre de la 23e journée de Ligue 1. Pour ce match contre la lanterne rouge, Luis Enrique peut compter sur un effectif quasiment au complet. Ce samedi matin, le coach du PSG a dévoilé son groupe pour la rencontre contre les Messins.

Dro Fernandez toujours présent

Absents de longue date, Quentin Ndjantou et Fabian Ruiz sont absents. Le milieu de terrain espagnol, absent depuis le 20 janvier dernier en raison d’une blessure au genou gauche, se rapproche d’un retour, lui qui a repris les entraînements individuels cette semaine. Ce ne sera pas le cas du titi, qui a été opéré de l’ischio-jambier droit et qui pourrait ne plus jouer cette saison. Touché au mollet contre Monaco mardi soir, Ousmane Dembélé est lui aussi forfait. Le numéro 10 du PSG va effectuer un travail en salle ces prochains jours. Luis Enrique devra également se passer de Senny Mayulu, qui poursuit ses soins après une petite gêne au mollet contractée contre Strasbourg.

Le groupe du PSG