PSG / FC Nantes – Annoncez votre pronostic

Après sa défaite face au Bayern Munich en Ligue des champions, le PSG retrouve la Ligue 1 ce samedi soir. À cette occasion, les Rouge & Bleu accueillent le FC Nantes d’Antoine Kombouaré dans le cadre de la 13e journée de championnat. Une belle occasion à saisir pour prendre une avance encore plus confortable en tête du classement avant le choc entre l’Olympique de Marseille et l’AS Monaco dimanche soir.

Et à une heure et demi du coup d’envoi entre les Parisiens et Nantais, comment sentez-vous cette rencontre ? Partagez votre pronostic dans la rubrique commentaires ci-dessous. Mardi dernier, les joueurs de Luis Enrique se sont inclinés sur la pelouse du Bayern Munich (1-0) en Ligue des champions. Aucun Csien n’avait trouvé le bon résultat ici.