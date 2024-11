PSG / FC Nantes : les compositions officielles

Ce samedi soir (21h sur DAZN), le PSG et le FC Nantes s’affrontent en Ligue 1. Et les deux coaches ont dévoilé les compositions d’équipes.

Le PSG peut prendre provisoirement neuf points d’avance en tête du classement. Leaders du championnat, les Rouge & Bleu accueillent ce samedi soir le FC Nantes à l’occasion de la 13e journée de Ligue 1. Et pour cette rencontre, le coach parisien, Luis Enrique, a réservé quelques surprises avec notamment un grand retour en attaque.

À lire aussi : PSG / FC Nantes – Annoncez votre pronostic

Gonçalo Ramos titulaire, Dembélé sur le banc

Dans les buts, Gianluigi Donnarumma retrouve sa place de titulaire après deux rencontres de suite sur le banc. Il sera protégé par une défense à quatre composée d’Achraf Hakimi et Nuno Mendes aux postes de latéraux et d’une charnière centrale Marquinhos – Willian Pacho. Dans l’entrejeu, Pour l’attaque, Fabian Ruiz, Vitinha et Joao Neves sont associés. En attaque, Ousmane Dembélé débutera sur le banc et laisse sa place sur l’aile droite à Lee Kang-In. De son côté, Bradley Barcola est aligné dans le couloir gauche. En pointe, Gonçalo Ramos fait son grand retour comme titulaire. À noter également une grosse surprise du côté nantais avec le gardien Alban Lafont sur le banc.

Feuille de match Paris Saint-Germain / FC Nantes

13e journée de Ligue 1 – Stade : Parc des Princes – Horaire : 21 heures – Diffuseur : DAZN – Arbitre principal : Jérémy Stinat – Arbitres assistants : Christophe Mouysset et François Boudikian – Quatrième arbitre : Ahmed Taleb – VAR : François Letexier et Yann Flament

Le XI du PSG : Donnarumma – Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes – Vitinha, J.Neves, F.Ruiz – Lee, G.Ramos, Barcola Remplaçants : Safonov, Beraldo, Skriniar, Zague, Zaïre-Emery, Dembélé, Asensio, Doué, Kolo Muani

: Donnarumma – Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes – Vitinha, J.Neves, F.Ruiz – Lee, G.Ramos, Barcola Le XI du FC Nantes : Carlgren – Centonze, Castelletto, Zézé, Pallois, Cozza – Chirivella (c), Douglas Augusto, Lepenant – Abline, Simon Remplaçants : Lafont, Duverne, Amian, Gbamin, Mollet, Ganago, Coco, Thomas, Guirassy

: Carlgren – Centonze, Castelletto, Zézé, Pallois, Cozza – Chirivella (c), Douglas Augusto, Lepenant – Abline, Simon