PSG / FC Nantes : les compositions officielles

Le PSG a l’opportunité de prendre la tête du classement en Ligue 1 (grâce à une meilleure différence de buts) suite au nul de Lille à Monaco (0-0). Pour cela il faut battre ce soir le FC Nantes (19e) au Parc des Princes. L’enjeu est important, d’autant plus qu’il est possible de mettre Lyon à trois points avant d’aller dans une semaine au Groupama Stadium. Mauricio Pochettino a choisi d’apporter de la fraicheur pour prendre les trois points et atteindre les 60 unités en 29 journées. Le PSG sera très technique avec des vrais joueurs de ballon : Rafinha, Verratti, Draxler et Di Maria sont associés, Mbappé est en pointe.

Feuille de match du PSG / FC Nantes

29e journée de Ligue 1 Uber Eats | Dimanche 14 mars 2021 à 21 heures au Parc des Princes | Diffuseur : Canal Plus | Arbitre : Abed – VAR : Hamel