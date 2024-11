PSG / FC Nantes – Les compositions probables

Ce samedi soir (21 heures, DAZN), le PSG reçoit le FC Nantes pour le compte de la treizième journée de Ligue 1. Pour cette rencontre, Luis Enrique devrait apporter quelques modifications dans son onze.

Après son revers sur la pelouse du Bayern Munich en Ligue des champions mardi soir (1-0), le PSG retrouve les terrains ce samedi soir avec la réception – au Parc des Princes – du FC Nantes dans le cadre de la treizième journée de Ligue 1. Pour cette rencontre, Luis Enrique pourra compter sur un groupe quasiment au complet. Proche d’un retour, Lucas Hernandez a été victime d’un syndrome viral qui l’a privé des entraînements ces derniers jours. Victime d’une lésion musculaire au mollet droit lors de la trêve internationale, Senny Mayulu travaille en salle. Ce sont les deux seuls absents à déplorer pour le coach du PSG. Alors qu’il avait titularisé Matvey Safonov lors des deux derniers matches, Luis Enrique devrait choisir Gianluigi Donnarumma contre les Nantais, selon L’Equipe et Le Parisien.

A voir aussi : Luis Enrique : « On devrait avoir 9 points en Ligue des Champions »

Zaïre-Emery à droite ou au milieu ?

Pour la défense, les deux quotidiens s’accordent sur trois des quatre noms. Lucas Beraldo devrait être aligné dans le couloir gauche afin de faire souffler Nuno Mendes. Willian Pacho accompagnerait Marquinhos en défense centrale. Pour le poste de latéral droit, le quotidien sportif place Achraf Hakimi alors que le quotidien francilien titularise Warren Zaïre-Emery. Au milieu, les deux parutions ne sont pas d’accord non plus. Le Parisien placerait un duo Vitinha-Doué avec Marco Asensio placé en numéro 10. Du côté de L’Equipe ce serait un milieu à trois avec Zaïre-Emery qui accompagnerait Vitinha et Désiré Doué. Enfin, pour l’attaque, il y a aussi des divergences. L’Equipe place un trio Lee Kang-in, Marco Asensio, Bradley Barcola alors que Le Parisien titularise Gonçalo Ramos en pointe, accompagné de Lee Kang-in et Randal Kolo Muani sur le couloir gauche.

Le XI probable du PSG selon L’Equipe : Donnarumma – Hakimi, Marquinhos (c), Pacho, Beraldo – Zaïre-Emery, Vitinha, Doué – Lee, Asensio, Barcola

selon L’Equipe : Donnarumma – Hakimi, Marquinhos (c), Pacho, Beraldo – Zaïre-Emery, Vitinha, Doué – Lee, Asensio, Barcola Le XI probable du PSG selon Le Parisien : Donnarumma – Zaïre-Emery, Marquinhos (c), Pacho, Beraldo – Doué, Vitinha – Lee, Asensio, Kolo Muani – Ramos

selon Le Parisien : Donnarumma – Zaïre-Emery, Marquinhos (c), Pacho, Beraldo – Doué, Vitinha – Lee, Asensio, Kolo Muani – Ramos Le XI probable de Nantes : Lafont – Coco, Castelletto, Zézé, Pallois, Cozza – Chirivella (c), Douglas Augusto, Lepenant – Abline, Simon

Compositions probables PSG / Nantes (L’Equipe)