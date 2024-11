PSG / FC Nantes – Un groupe sans surprise côté parisien

Ce samedi soir (21 heures, DAZN), le PSG reçoit le FC Nantes pour le compte de la treizième journée de Ligue 1. Luis Enrique a dévoilé son groupe, sans surprise.

Le PSG retrouve la Ligue 1 ce soir avec la réception – au Parc des Princes – du FC Nantes dans le cadre de la treizième journée. Après sa défaite sur la pelouse du Bayern Munich en Ligue des champions mardi soir (1-0), le club de la capitale voudra renouer avec le succès contre les Canaris afin de poursuivre son très bon début de saison en championnat et prendre provisoirement neuf points d’avance sur Monaco, qui affronte Marseille demain soir. Pour cela, Luis Enrique pourra compter sur un groupe quasiment au complet.

Presnel Kimpembe de nouveau hors du groupe

Touché à la cheville et éloigné des terrains pendant quatre mois, Gonçalo Ramos a refoulé les pelouses avec le PSG mardi soir. L’attaquant est bien présent dans le groupe concocté par le coach espagnol. Absent de la rencontre contre Toulouse en raison d’une suspension, Marquinhos va lui aussi pouvoir rejouer en championnat ce soir. De retour à l’entraînement collectif depuis plusieurs semaines et présent dans le groupe pour le déplacement à Munich, même s’il n’était pas sur la feuille de match, Presnel Kimpembe devra encore attendre pour retrouver les terrains, lui qui n’a plus joué depuis février 2023. Lucas Hernandez, qui a récemment repris les entraînements collectifs, ne figure pas non plus dans la liste, lui qui suit un traitement pour des troubles Gastro intestinaux. Enfin, Senny Mayulu, victime d’une lésion musculaire au mollet droit lors de la trêve internationale, est aussi forfait. Il travaille actuellement en salle pour soigner sa blessure.

Le groupe du PSG pour Nantes