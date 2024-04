PSG / FCB – Joan Laporta affiche sa confiance avant le quart

Ce soir (21 heures, Canal Plus, RMC Sport 1), le PSG affronte le FC Barcelone en quart de finale de la Ligue des champions. Comme ses joueurs, Joan Laporta se montre confiant avant la rencontre.

Le PSG retrouve les quarts de finale de la Ligue des champions ce mercredi soir avec la réception – au Parc des Princes – du FC Barcelone. À domicile, les Parisiens voudront prendre une belle option pour la qualification en demi-finale de la compétition avant le match retour à Barcelone dans six jours. Présent sur Paris pour assister à la rencontre de son équipe, Joan Laporta, le président du FC Barcelone, a expliqué que pour lui, son club avait un meilleur effectif que celui du PSG.

A voir aussi : Koundé : « Le PSG ne dépend pas que de Mbappé, c’est un très bon collectif »

« Je sens très bien les joueurs »

« Je suis prêt. Ça me booste de voir les joueurs comme ça. Je dis à nos supporters de croire en notre entraîneur et en nos joueurs. Je ne changerais aucun de nos joueurs, lance Joan Laporta pour le compte X du FC Barcelone. Nous n’avons pas été en quarts de finale depuis de nombreuses années, nous sommes très excités. Je sens très bien les joueurs, ils sont très motivés, très concentrés, unis autour de Xavi et du staff. Ça nous fait croire en eux parce que je vois qu’ils croient en leurs possibilités. »