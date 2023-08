PSG / FCL : Les compositions officielles sont tombées !

Pour le compte de la première journée de Ligue 1 Uber Eats, le PSG reçoit le FC Lorient au Parc des Princes ce samedi soir (21h sur Canal +). L’occasion pour Luis Enrique de s’asseoir pour la première fois sur son nouveau banc de touche.

Pour cette grande première officielle en tant que coach du PSG, Luis Enrique doit composer avec plusieurs absences, et non des moins marquantes. En effet, dans le flou quant à leur avenir, Kylian Mbappé, Marco Verratti et Neymar ne figurent pas sur la feuille de match de ce PSG / FC Lorient. D’autres joueurs dans la même situation à l’instar d’Abdou Diallo, Renato Sanches ou encore Juan Bernat n’ont pas été convoqués par le technicien espagnol pour la première journée de championnat. Toujours blessé, Nordi Mukiele, Presnel Kimpembe et Nuno Mendes sont également absent.

Cependant, Luis Enrique peut compter sur les nouvelles recrues que sont Gonçalo Ramos, Marco Asensio, Lucas Hernandez, Milan Skriniar, Mauel Ugarte et Kang-In Lee. En plus de figurer dans le groupe, tous ces joueurs arrivés au Paris Saint-Germain au cours de cet été 2023 sont aujourd’hui titulaires pour débuter la saison de Ligue 1 Uber Eats. La surprise du chef nous est réservée en défense. En effet, Marquinhos est sur le banc, tandis que Danilo débute dans la peau d’un titulaire avec le brassard de capitaine.

Les compositions de ce PSG / FCL