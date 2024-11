Pour le compte de la 13e journée de Ligue 1, le PSG reçoit le FC Nantes ce samedi (21h sur DAZN) au Parc des Princes. Quatre jours après la défaite en C1 face au Bayern Munich, des changements pourraient intervenir dans le onze de départ.

Après un match de Ligue des Champions, Luis Enrique n’est pas coutumier du fait de faire tourner son effectif pour le match de championnat qui suit. Ainsi, nos confrères du Parisien affirment que la charnière centrale Marquinhos – Pacho, alignée face au Bayern Munich, pourrait démarrer la rencontre face au FC Nantes ce samedi. Sur les côtés, Achraf Hakimi devrait tenir sa place même si Warren Zaïre-Emery reste une solution. De l’autre côté, Nuno Mendes, touché à la cheville avant la cinquième journée de Ligue des Champions, devrait laisser sa place à Lucas Beraldo. Au milieu de terrain, Vitinha devrait enchaîner, accompagné de Désiré Doué et Marco Asensio un cran plus haut. En attaque, Randal Kolo Muani est annoncé titulaire avec Kang-In Lee et … Gonçalo Ramos ! Reste à savoir dans quelle système et quelle animation évoluera l’international français avec le Portugais. Le choix crucial pour cette rencontre demeure celui du gardien de but. Après sa bourde face au Bayern Munich, Matvey Safonov pourrait laisser sa place à Gianluigi Donnarumma. Un choix à suivre de près tant il pourrait être parlant quant à la hiérarchie des gardiens … inversée ou non.

La compo probable face au FC Nantes (Le Parisien)

Donnarumma (g.) – Zaïre-Emery, Marquinhos (cap.), Pacho, Beraldo – Doué, Vitinha – Asensio – Lee, Ramos, Kolo Muani.