PSG / FCN : Le point médical avant la J13

Pour le compte de la 13e journée de Ligue 1, le PSG reçoit le FC Nantes ce samedi (21h sur DAZN) au Parc des Princes. Pour l’occasion, le groupe de Luis Enrique est quasiment au complet.

Ces derniers jours, le PSG a enregistré des bonnes nouvelles avec les retours de Presnel Kimpembe et Gonçalo Ramos dans le groupe et aux entraînements collectifs. Si l’infirmerie du club de la capitale se vide, deux joueurs y seront encore à l’occasion de cette 13e journée de Ligue 1. En effet, dans son point médical du jour, le Paris Saint-Germain a communiqué sur Lucas Hernandez et Senny Mayulu. Le défenseur polyvalent et international français « suit un traitement pour des troubles Gastro intestinaux qui l’on affecté ces derniers jours« , quand le titi parisien « effectue un travail en salle » après avoir été victime d’une lésion musculaire au mollet droit.