Le PSG reçoit le FC Nantes ce samedi (21h sur DAZN) pour le compte de la 13e journée de Ligue 1. Une rencontre à laquelle ne participeront pas les supporters des Canaris.

Actuellement 16e au classement de Ligue 1 avec 10 points, le FC Nantes ne pourra pas compter sur l’aide de ses supporters ce samedi au Parc des Princes. En effet, selon nos confères du Parisien, « la place Beauvau a pris vendredi un arrêté ministériel interdisant le déplacement des soutiens du FC Nantes à Paris« . La décision a été prise plus tôt dans la semaine et fait suite aux incidents qui ont eu lieu le week-end dernier à La Beaujoire lors de la défaite des Canaris (0-2) face au Havre, qui étaient à l’origine de l’arrêt de 30 minutes de la rencontre. Avant ce arrêté, c’est près de 1 000 supporters nantais qui étaient attendus au Parc des Princes, dont 250 ultras membres de la Brigade Loire. A ce stade de la procédure, seul le site du FC Nantes a publié l’arrêté, et pas encore Le Journal Officiel. Une fois que cela sera fait, comme l’oblige la loi, l’Association nationale des supporters aura la possibilité d’attaquer cet arrêté devant la Conseil d’Etat. Si l’arrêté en question venait à être cassé, un nouvel arrêté devra être pris afin d’encadrer le déplacement des supporters nantais sur la capitale.