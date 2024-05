PSG Féminin : Didier Ollé-Nicolle sort du silence

Après une saison tumultueuse à la tête des féminines du PSG en 2021-2022, Didier Ollé-Nicolle avait été contraint d’écourté son aventure en Rouge & Bleu. Accusé dans une affaire d’agression sexuelle en interne, le non-lieu a été prononcé. Dans un entretien accordé à Ouest-France, le coach français de 63 ans a livré ses vérités.

Un retour sur sa saison au PSG

« C’est affreux, catastrophique. Vous vous retrouvez sali, plus que sali ! C’est d’une cruauté… C’est un tsunami ! Sur un plan humain et sur un plan professionnel, c’est le truc le plus terrible qui puisse arriver. Cela fait des années que j’entraîne, je n’ai pas eu la moindre histoire, même avec les arbitres. Je suis un coach éducateur, pas un mec du showbiz. Tout ça, c’est un monde que je ne connaissais pas. La police dit que j’avais eu affaire au grand banditisme ».

Les faits qui lui sont reprochés

« C’est une jeune qui était dans mon groupe mais ne jouait pas. Le jour où ça sort, son papa est venu me voir en me disant : ‘Coach, je ne vous aime pas en tant qu’entraîneur parce que vous ne faites pas jouer ma fille, mais je n’ai rien à reprocher en tant qu’homme’. Il n’y a jamais eu de plainte de sa part envers moi ».

Sa relation avec César Mavacala, conjoint de Kadi Diani et conseiller de Marie-Antoinette Katoto et Aminata Diallo

« Il me dit, ‘je ne veux plus voir Hamraoui sur le terrain’. Si c’est le cas, il sera mon protecteur. Je n’accepte pas qu’un agent m’appelle et fasse les choix à ma place (…) Au mois d’avril, il a appelé Ulrich Ramé qui lui a dit que je n’allais pas céder. Il lui a fait comprendre qu’il allait me faire tomber, que ce serait une histoire de match truqué, de drogue ou de cul ».

Le climat au sein de son vestiaire

« Le clan Diallo vouait une haine féroce envers Hamraoui. Elles la croisaient et lui disaient ‘sale pute’ (…) Avant la dernière minute du dernier entraînement avant la demi-finale de la Ligue des Champions contre Lyon, il y a un petit accrochage comme on en voit des milliers sur un coup de pied arrêté entre Baltimore et Hamraoui. Katoto, Diani et Diallo tombent sur Hamraoui, et bagarre ».

Le rôle du PSG dans tous ça

« Je pense que le club savait tout mais qu’il a été frileux parce qu’il y avait Katoto à prolonger. On a sacrifié un mec, sa vie, sur l’autel d’une prolongation. Je ne sais pas si Ulrich Ramé a fait remonter son coup de fil avec César Mavacala. Il me dit que oui mais la direction me certifie que non ».