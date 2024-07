PSG Féminin : Elisa De Almeida devrait prolonger

La section féminine du PSG entame une nouvelle page de son histoire avec l’officialisation de l’arrivée de Fabrice Abriel sur son banc. Le technicien français arrive avec un mercato 2024 déjà décisif dans son aventure Rouge & Bleu.

Alors que le mercato estival 2024 a débuté aussi pour la section féminine du PSG, son directeur sportif, Angelo Castellazzi, a d’ores et déjà bouclé les signatures de Mary Earps au poste de gardienne de but, et Griedge Mbock en défense. Du côté des départs, Sandy Baltimore a pris le chemin vers Chelsea, Tabitha Chawinga vers Lyon, Viola Calligaris et Amalie Vangsgaard vers la Juventus Turin. Dans le sens inverse, Jennifer Onyi Echegini serait sur le point de rejoindre le Paris Saint-Germain. La dernière nouvelle en date, est l’intronisation de Fabrice Abriel sur le banc en tant qu’entraîneur numéro 1. Une nouvelle officialisée par le PSG sur son site officiel ce lundi matin. Toujours dans la construction de son effectif, le club de la capitale serait parvenu à un accord avec sa défenseur Elisa De Almeida afin de signer un nouveau contrat. La numéro 5 Rouge & Bleu est arrivée en fin de contrat avec le Paris Saint-Germain et aurait « prolongé avec le PSG pour 3 ans » selon Bruno Salomon, journaliste pour France Bleu Paris. La Française est donc désormais liée jusqu’en 2027 au club de la capitale, en restant dans l’attente de l’officialisation.