PSG Féminin : Fabrice Abriel débarque sur le banc

Après une saison en tant qu’entraîneur principal sur le banc du PSG Féminin, Jocelyn Prêcheur quitte son poste. Pour le remplacer, Angelo Castellazzi, à la tête de la section féminine du club de la capitale, aurait trouver l’homme de la situation.

C’est sur un titre en Coupe de France, une demi-finale en Ligue des Champions puis une finale en play-off de D1 Arkema que Jocelyn Prêcheur et le PSG Féminin se sépare. Arrivé à la fin de son contrat, le technicien français faisait face à différents désaccords avec sa direction concernant plusieurs dossiers, notamment des prolongations de contrat. C’est ainsi qu’un accord à l’amiable a été trouvé afin de ne pas poursuivre l’aventure. Dans ce contexte, Angelo Castellazzi, à la tête de la section féminine du Paris Saint-Germain, s’est mis à la recherche du remplaçant idoine. La priorité semblait être Fabrice Abriel selon les derniers échos de la presse. Une piste qui devrait aboutir à en croire les indiscrétions de nos confrères de nos confrères de France Bleu Paris. Ces derniers affirment que pour le désormais ancien entraîneur de Fleury 91 « il ne reste plus qu’à signer le contrat pour Fabrice Abriel, contrat d’un an avec une option supplémentaire d’un an« .

Le natif de Suresnes (92) et ancien milieu de terrain formé au Paris Saint-Germain devra après la signature de son contrat se pencher sur un mercato qui s’annonce animé pour la section féminine Rouge & Bleu. En effet, sur le front de l’attaque, Fabrice Abriel devra se passer de Tabitha Chawinga et Sandy Baltimore, qui devraient respectivement plier bagage pour l’Olympique Lyonnais et Chelsea. Par ailleurs, et toujours selon France Bleu Paris, « le club souhaite aussi enrôler une gardienne de but de très gros calibre et une défenseure« . L’autre dossier brûlant du mercato estival pour les féminines du PSG concerne Elisa De Almeida. L’internationale française qui arrive en fin de contrat serait indécise quant à son avenir, malgré la proposition de prolongation faite par ses dirigeants depuis plusieurs semaines.