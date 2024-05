La D1 Arkema rendra le verdict de sa première saison sous son nouveau format ce vendredi. Sur la pelouse du Parc OL, les Lyonnaises reçoivent les Parisiennes (21h sur Canal +), dans le cadre de la finale des play-offs.

Après avoir remporté la Coupe de France face au Fleury 91, les Féminines du PSG ont l’occasion ce vendredi soir de remporter le doublé, une potentielle première dans l’histoire du Paris Saint-Germain. En effet, outre le titre de championnes de France en 2021, le filles Rouge & Bleu n’ont jamais été sacrée. De l’autre côté, les Lyonnaises espèrent un 17e titre de D1. Après avoir croisé le fer avec l’éternel rival à l’échelle nationale en demi-finale de Ligue des Champions (défaites 3-2 ; 1-2), cette finale de play-off sera la cinquième confrontation de la saison entre l’OL et le PSG pour un bilan largement en défaveur des Parisiennes de 3 défaites et 1 nul. A quelques heures du coup d’envoie, le coach Jocelyn Prêcheur s’est livré pour PSG TV sur ses attentes sur ce match : « Pour le type de match, il n’y aura pas du surprise, ça sera un match de très haut niveau avec deux des meilleures équipes d’Europe. Il y aura beaucoup d’intensité et un engagement fort de la part des deux équipes. Il va falloir y aller avec de fortes convictions. Nous voulons développer notre jeu et exprimer nos qualités sans aucun complexe« .

« Je sais que nous pouvons le faire«

Si l’enjeu est on ne peut plus important tant les joueuses de Jocelyn Prêcheur peuvent réaliser ce qui n’a jamais été fait dans l’histoire de la section féminine du PSG, le technicien français livre les ingrédients nécessaires pour réaliser l’exploit de faire plier les Lyonnaises en finale, sur leur pelouse : « Il va falloir que les joueuses soient toutes au diapason, que les 11 joueuses titulaires qui démarrent et les 4 ou 5 qui vont entrer jouent à leur meilleur niveau. Nous allons avoir besoin de tout le monde. Il va falloir que le plan de jeu soit bien compris, qu’il soit bien appliqué sur le terrain. Il faut réunir tous les ingrédients dans des matches comme celui-là. La tâche est compliquée mais je sais que nous pouvons le faire« .