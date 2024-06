PSG féminin : le futur coach des Rouge & Bleu est connu

Après le départ de Jocelyn Prêcheur, le PSG s’est lancé dans la quête d’un nouvel entraîneur et a jeté son dévolu sur un nom connu des fanatiques de la Ligue 1 : Fabrice Abriel.

Un an et puis s’en va. Après une seule et unique saison passée sur le banc du Paris Saint-Germain, Jocelyn Prêcheur a décidé de quitter le club de la capitale. Successeur de son père, le coach avait cependant prévenu de sa volonté de ne pas prolonger son contrat dès la fin de saison. Il devrait se diriger vers le club de London City Lionesses en D2 anglaise. A la suite de ce départ annoncé la semaine dernière, le PSG s’est lancé en quête d’un nouvel entraîneur et semble avoir trouvé l’heureux élu, qui connaît très bien la Ligue 1.

Fabrice Abriel, le choix numéro 1

Selon Le Parisien, le futur technicien Rouge & Bleu ne serait autre que Fabrice Abriel, l’ancien milieu de terrain qui a disputé près de 400 rencontres de Ligue 1, reconverti entraîneur depuis la fin de sa carrière en 2015. Il dirige notamment le FC Fleury 91, depuis trois saisons. Séduit par le discours et le projet parisien, Abriel se rapproche d’un accord total avec le PSG malgré un contrat courant jusqu’en 2026 avec son club actuel. Il s’est imposé comme l’un des meilleurs techniciens de la D1 Arkema, avec deux quatrièmes places et une cinquième place, mais surtout avec deux demi-finales et une finale de Coupe de France. Il devrait prochainement signer son contrat avec Paris et tentera de relever un challenge de taille.