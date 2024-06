Pour la préparation de la saison 2024/2025, le PSG Féminin fait face à la situation de ses joueuses, au mercato, mais également au dossier du remplacement de son coach sortant, Jocelyn Prêcheur. Un chantier estival qui attend Angelo Castellazzi et Sabrina Delannoy à la tête de la section féminine du club de la capitale.

Depuis plusieurs saisons déjà, l’intersaison estivale des féminines du PSG est synonyme de chantier et l’été 2024 ne devrait pas déroger à la règle. En effet, face à la situation de certaines de ses joueuses et au dossier du nouvel entraîneur, la section dirigée par Angelo Castellazzi et Sabrina Delannoy devrait connaître des prochains mois agités. Malgré le contexte, selon les dernières indiscrétions de nos confrères du Parisien, « pas grand-chose n’avance« . Si l’inquiétude ne prend pas trop d’épaisseur du côté du PSG, le retard ne devra tout de même pas être accumulé. Le premier dossier à régler est celui de l’entraîneur. En effet, le départ de Jocelyn Prêcheur acté, le PSG aurait coché deux noms : « L’un d’eux, un entraîneur adjoint réputé de haut niveau à l’expérience internationale, a d’ores et déjà décliné la proposition« , selon Le Parisien. Le second, Fabrice Abriel, est la piste sur laquelle Angelo Castellazzi miserait le plus. L’ancien coach des féminines de Fleury 91 aurait d’ores et déjà reçu une offre de son club formateur (1997 à 2002), mais donnerait sa préférence à un projet dans le football masculin, avec notamment des touches du côté du FC Lorient. Une réponse est attendue autour de ce dossier chez les dirigeants de la section féminine du Paris Saint-Germain.

A lire aussi – PSG U19 : Luca Cattani va quitter le club cet été

Si Jocelyn Prêcheur ne sera donc plus le coach du PSG la saison prochaine, certaines joueuses liaient leur avenir au sien. C’est le cas de Tabitha Chawinga. Arrivée à la fin de son prêt avec le club de la capitale, l’attaquante malawite serait sur le départ avec un accord d’ores et déjà ficelé avec l’Olympique Lyonnais. Celle qui a fait trembler les filets à 28 reprises cette saison pourrait donc faire le même chemin que Kadidiatou Diani la saison passée. En défense, Elisa De Almeida, après des négociations difficiles, a vu les pourparlers reprendre du bon pied et devrait sauf retournement de situation prolonger son contrat. Au milieu de terrain, Oriane Jean-François devrait se laisser tenter par un projet en Angleterre dans les prochaines semaines. Relayée au second rôle derrière Katarzyna Kiedrzynek, Constance Picaud devrait elle aussi quitter le PSG. La gardienne de but n’a pas trouvé d’accord avec le club de la capitale. Les discussions autour d’une prolongation de contrat avec Sandy Baltimore sont toujours en cours, sans grandes avancées. La Française est actuellement en vacances avant de rejoindre Clairefontaine le 24 juin prochain pour préparer les Jeux Olympiques. Dans le rang des bonnes nouvelles, la Néerlandaise Jackie Groenen devrait signer un nouveau bail toujours selon Le Parisien. Le club de la capitale a par ailleurs d’ores et déjà conclu une nouvelle arrivée, dont le nom n’a pas encore filtré.