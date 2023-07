A l’occasion de la Coupe du Monde Féminine 2023, le PSG sera représenté par moins de douze joueuses en Australie et Nouvelle-Zélande. Une fierté pour le club de la capitale qui a partagé un message du président Nasser Al-Khelaïfi qui soutient ses joueuses sur le site officiel du club.

De ce jeudi 20 juillet au 20 août prochain, la Coupe du Monde Féminine 2023 ouvre ses portes en Australie et Nouvelle-Zélande. Dans le même temps, le groupe de Gérard Prêcheur a repris l’entraînement dans son nouveau terrain de jeu qu’est le Camp des Loges, avant de rejoindre la section masculine au Campus PSG à Poissy (78). Avant le début de la compétition internationale, le président du Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaïfi, a tenu à adresser un message à ses douze joueuses engagées : « J’adresse mes meilleurs vœux et mon soutien indéfectible à toutes les joueuses du Paris Saint Germain qui se lancent dans l’aventure de la Coupe du Monde en Australie et Nouvelle-Zélande. Vous avez travaillé si dur pour en arriver là et pour représenter la France, le Danemark, le Brésil, la Suisse et les Pays-Bas. Rien n’est plus fort que votre talent, votre force et votre détermination. Je sais que vous laisserez votre empreinte sur le terrain et que vous rendrez vos supporters très fiers de vous !« .

A lire aussi : PSG Féminin – Le programme des Parisiennes pour la Coupe du Monde