Alors que la saison de la section féminine du PSG reprend petit à petit, celle de Paulina Dudek connaît un frein immense. Après avoir été victime d’une blessure au ligament croisé antérieur en septembre 2022, la défenseur de 26 ans connaît le même sort aujourd’hui.

Pour renforcer sa défense, le PSG Féminin peut compter sur le renfort d’Aïssatou Tounkara. L’international Bleues, qui était présente dans le groupe d’Hervé Renard pour la Coupe du Monde en Australie avec l’Equipe de France cet été, n’a pas disputé la moindre minute depuis près d’un an. Selon nos confrères du Parisien, l’officialisation du transfert devrait se faire ce lundi soir ou ce mardi : « Il ne restait qu’à effectuer les photos au siège du club« . L’ancienne de Manchester United et l’Atlético Madrid devrait donc former la charnière centrale du Paris Saint-Germain avec la nouvelle recrue arrivée en provenance du Paris FC, Thiniba Samoura. Cette dernière a signé son premier contrat professionnel à 19 ans en Rouge & Bleu. Gérard Prêcheur pourra également compter sur la joueuse prêtée à la Real Sociedad la saison passée Jade Le Guilly, ainsi que le retour d’Elisa de Almeida dès ce vendredi, après son repos suite au Mondial 2023 en Australie et Nouvelle-Zélande. Malgré ces renforts sur le plan défensif, la section féminine du PSG connaît un gros coup dur. En effet, la cadre Paulina Dudek est victime d’une rupture du ligament croisé. A 26 ans, c’est la deuxième fois que la Polonaise est touchée par cette blessure après l’épisode qu’elle a connu en septembre 2022. Dans une défense en reconstruction, Gérard Prêcheur devra se passer des services de Paulina Dudek « jusqu’au printemps, a minima« , selon Le Parisien. Malgré sa blessure, la championne de France 2021 avec le PSG discute depuis plusieurs semaines avec ses dirigeants dans le cadre d’une prolongation.

Notre confrère de France Bleu Paris, Bruno Salomon, a affirmé que l’opération était prévue pour le début du mois de septembre, et le retour pour le printemps 2024.

Le PSG encore actif sur le mercato

Outre le secteur défensif, le PSG Féminin poursuit son mercato estival 2023. En effet, en plus des renforts déjà actés avec les arrivées de Katarzyna Kiedrzynek (gardienne), Viola Calligaris, Nicole Payne (latérales droite), Thiniba Samoura (défenseure centrale) et Ana Vitoria (milieu), une recrue offensive est attendue afin de remplacer Kadidiatou Diani, partie pour l’Olympique Lyonnais, toujours selon Le Parisien. Une opération devrait se faire malgré le retour à la compétition de Marie-Antoinette Katoto.